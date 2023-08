Onde ver 'Eo', premiado em Cannes, sobre um burro que viaja pela Europa

São Paulo

Um jumento trabalha em um circo na Polônia, mas ativistas fazem com que ele seja libertado. Só que ninguém o adota, e o animal então começa um longo périplo pela Europa.

Cena do filme 'EO', de Jerzy Skolimowski - Divulgação

Quase sem diálogos, o belíssimo longa "Eo", de Jerzy Skolimowski, venceu o grande prêmio do júri no Festival de Cannes do ano passado e ainda foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional. No elenco, o destaque é a veterana francesa Isabelle Huppert.

Mubi, 14 anos

Desencanto

As aventuras da princesa Bean e do demônio Luci chegam à quinta e última temporada. Esta série em animação ambientada numa Idade Média cheia de monstros e magia foi criada por Matt Groening, de "Os Simpsons" e "Futurama".

Netflix, 14 anos

É Como se Ninguém me Entendesse

Dois colegas de escola sofrem bullying diariamente e não têm apoio das famílias. Até que um deles encontra as armas do pai, e eles passam a tramar vingança. Baseado em "Project X", de Jim Shepard.

Looke, 16 anos

As Aventuras de Fionna e Cake

Nesta série em animação, uma garota e sua gata falante viajam pelo multiverso. Dois novos episódios toda quinta.

HBO Max, livre

Kardec

O francês Allan Kardec, criador da doutrina espírita, tem sua vida contada neste filme de Wagner de Assis, diretor de "Nosso Lar". Com Leonardo Medeiros e Sandra Corveloni.

Canal Brasil, 20h40, 12 anos

Isolamento Mortal

Para escapar da pandemia, duas amigas vão passar um tempo na luxuosa casa de campo da família de uma delas. Mas elas não têm sossego, porque um assassino invade o local e as persegue. O filme é da produtora Blumhouse.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Globo Repórter

Os avanços da educação brasileira nos últimos 30 anos e os desafios ainda pela frente são o tema da semana. O programa também destaca a melhor escola do Brasil no ensino fundamental até o quinto ano, que fica no interior do Ceará.

Globo, 23h, livre