Onde ver 'Vizinhos', série com um dos últimos trabalhos de Léa Garcia

Morta no último dia 15, a atriz Léa Garcia interpreta papéis diferentes em três dos dez episódios da série de antologia "Vizinhos", que tem histórias independentes entre si. Criado pelos argentinos Mariano Cohn e Gastón Duprat, o programa explora de forma cômica as relações entre os moradores de um condomínio.

Léa Garcia em cena da série 'Vizinhos' - Divulgação

O elenco fixo inclui Natália Lage e Otávio Müller, e a direção artística é de José Belmonte. Dois episódios inéditos toda sexta. A temporada completa já está disponível no Globoplay.

Canal Brasil, 22h30, 14 anos

Procurado: A Fuga de Carlos Ghosn

Nascido no Brasil, o executivo Carlos Ghosn, ex-CEO da Renault-Nissan, foi preso pelas autoridades japonesas em 2018, acusado de corrupção. Ele conta a história de sua fuga espetacular para o Líbano nesta minissérie em quatro episódios, que retrata sua ascensão no mundo dos negócios.

Apple TV+, 12 anos

10 Dias de um Homem Mau

Neste filme turco, um detetive particular investiga um assassinato enquanto atravessa um período de luto.

Netflix, 16 anos

Cinderela

Uma versão restaurada em 4K da animação da Disney de 1950 estreia na plataforma.

Disney+, livre

Coração Ardente

Uma escritora espanhola investiga as aparições do Sagrado Coração de Jesus, em busca de inspiração para seu próximo romance. Inédito na TV.

TV Aparecida, 21h15, 10 anos

Globo Repórter

O programa exibe um documentário da BBC sobre as 37 espécies de canídeos que vivem espalhados ao redor de todo o planeta. Entre elas, o lobo-guará brasileiro, o cão-selvagem africano e a raposa-vermelha inglesa.

Globo, 23h10, livre

Dopamina: Os Efeitos das Redes Sociais no Cérebro

O documentário do francês Léo Favier investiga como o uso de aplicativos como Facebook, TikTok e Instagram estimula a produção de dopamina no cérebro do usuário, fazendo com que ele se vicie nas redes sociais.

Curta!, 23h, livre