Coletânea apresenta panorama de 50 anos de carreira de Angeli

São Paulo

Quando os editores Sergio Cohn e Douglas Utescher uniram forças para relançar a revista Expressa, eles estabeleceram uma meta ambiciosa. A intenção era que cada edição fosse o catálogo definitivo e mais revelador sobre a carreira e a obra do autor retratado na publicação. A reestreia do título, em parceria das editoras Azougue e Ugra Press, cumpre seus propósitos ao apresentar um panorama dos mais de 50 anos de atuação profissional do cartunista Angeli.



A publicação centrada na carreira do criador da revista Chiclete com Banana chega às lojas especializadas pouco mais de um ano após o anúncio do fim das colaborações diárias do autor com a Folha. Angeli foi primeiro diagnosticado com afasia e mais recentemente com uma "condição neurológica degenerativa progressiva genética sem nome específico", escreveu Carolina Guaycuru, mulher do autor, no texto de encerramento da revista. Essa condição o afastou em definitivo dos desenhos, segundo ela.

Detalhe de quadrinho da coletânea 'Expressa Angeli' - Divulgação



A Expressa focada na vida e na obra de Angeli é a 19ª edição da revista. Os 18 números prévios renderam à publicação o Prêmio HQMix 2021, na categoria melhor produção cultural. Entre os quadrinistas e cartunistas já retratados na revista estão artistas como Laerte, Fabio Zimbres, Fabiane Langona e Mariza.

A edição sobre Angeli começa com um texto em primeira pessoa do autor, editado por Cohn e Guaycuru, a partir de entrevistas e depoimentos concedidos pelo cartunista ao longo dos anos. Ele parte de suas origens, no bairro da Casa Verde, em São Paulo, cercado por italianos. Fala sobre seu contato transformador com o Pasquim, a paixão pelo rock, a amizade com o poeta Roberto Piva e todo tipo de influência que ajudou a compor uma das identidades mais punks das artes brasileiras.



"Eu era roqueiro", lembra Angeli sobre sua juventude. "Queria ser Jimi Hendrix, Keith Richards, tudo ao mesmo tempo. A paixão pelo rock envolvia muito mais do que música, era uma questão comportamental."



Então o texto parte para as parcerias com a colega Laerte e o editor Toninho Mendes, a entrada na Folha, o lançamento da revista Chiclete com Banana, a criação de personagens como Bob Cuspe e Rê Bordosa e sua investida em charges políticas. Depois começa uma enxurrada de tiras, HQs e ilustrações retratando as diferentes fases e técnicas de Angeli desde os anos 1970.

A publicação amplia o escopo apresentado nas quatro coletâneas recentes de Angeli publicadas pela editora Companhia das Letras –"Toda Rê Bordosa", "Todo Bob Cuspe", "Todo Wood & Stock" e "O Lixo da História", sobre as charges políticas.



A Expressa reúne, por exemplo, a única HQ publicada por Angeli na revista Balão, em 1973, e a estreia da tira Chiclete com Banana na Folha, em março de 1981 –quatro anos antes da revista homônima. Também constam trabalhos mais recentes, como a HQ autobiográfica "Satisfactions", publicada originalmente na revista piauí.



"O Angeli começou como um chargista político, revolucionou os quadrinhos brasileiros ao realizar a Chiclete com Banana, que praticamente criou os quadrinhos comportamentais contemporâneos no Brasil, conseguiu imenso reconhecimento e, ao invés de se acomodar, não teve medo de ‘matar’ seus personagens e dar um salto para uma obra ainda mais livre e inovadora", disse Cohn. "Era fácil para ele ficar repetindo fórmulas, mas foi capaz de se colocar em risco sempre, transgredindo a própria obra."



Para Carolina Guaycuru, a Expressa dedicada à carreira de seu marido também pode ser vista como um prelúdio para um livro sobre a vida e a obra de Angeli previsto para 2025, com lançamento pela editora Companhia das Letras. Escrito por André Conti, o livro será um ensaio biográfico em texto, feito a partir dos vários anos de convívio do autor com Angeli, e com artes escaneadas a partir dos originais do cartunista.