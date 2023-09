Onde assistir à série 'Notícias Populares', sobre o jornal do Bebê-Diabo

São Paulo

O Notícias Populares, polêmico jornal que circulou em São Paulo por 38 anos —e que pertencia ao Grupo Folha—, serve de inspiração para esta série cômica, criada por André Barcinski e Marcelo Caetano. Na trama, uma ex-correspondente em Paris assume o comando da Redação. Cada um dos sete episódios aborda dois casos famosos publicados pelo NP, como o Bebê-Diabo ou o pênis voador.

Ed Moraes em cena da série "Notícias Populares", criada por André Barcinski e Marcelo Caetano para o Canal Brasil - Divulgação

Com Luciana Paes, Ary França, Tuna Dwek, Rui Ricardo Diaz e Bruna Linzmeyer.

Canal Brasil, 22h30, 14 anos

A Divisão

A série sobre a Divisão Antissequestro da polícia carioca chega à terceira temporada. A novidade é Marcelo Adnet, que vive um empresário raptado por narcotraficantes.

Globoplay, 16 anos

Flora e Filho – Música em Família

Uma mãe solteira oferece ao filho adolescente um violão encontrado na rua. Quando ele recusa o instrumento, ela começa a ter aulas de música online e se reconecta com o rapaz. Direção e roteiro de John Carney, que fez "Apenas Uma Vez". Com Eve Hewson e Joseph Gordon-Levitt.

Apple TV+, 14 anos

Concerto Digital Osesp

O pianista britânico Sir Stephen Hough se despede de sua residência na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. O destaque é "As Sombras do Tempo", composta por Henri Dutilleux em homenagem a Anne Frank.

YouTube da Osesp, 20h30, grátis

À Espreita

Um posto avançado do exército americano é alvo de emboscada durante a Guerra do Vietnã. Inédito nos cinemas brasileiros. Com Jonathan Rhys Meyer e Aaron Eckhart.

Telecine Premium, 22h, 16 anos

A Reinvenção da China

A primeira das duas partes desta minissérie documental mostra como a China lidou, no século 19, com as potências que tentavam colonizá-la.

Curta!, 23h, livre

Globo Repórter

O programa mostra como inovações tecnológicas estão revolucionando o tratamento de inúmeras doenças, dos diagnósticos às cirurgias.

Globo, 23h15, livre