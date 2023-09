Onde ver 'Como viver até os 100', série que desvenda segredos para a longevidade

São Paulo

Qual é o segredo para uma vida longa e saudável? Na série documental "Como Viver Até os 100", o americano Dan Buettner, autor de best-sellers sobre longevidade, viaja a cinco "zonas azuis".

Cena de 'Como viver até os 100?' - Divulgação

São lugares onde a população vive bem mais do que a média mundial, caso das cidades de Lomas Linda, nos Estados Unidos, Nicoya, na Costa Rica, e as ilhas da Sardenha, na Itália, Icária, na Grécia,

e Okinawa, no Japão.

Netflix, 10 anos

Mostra 125 do Cinema Brasileiro



Para celebrar os 125 anos do nosso cinema, o canal exibe 125 filmes clássicos nacionais de segunda a quinta, em dois horários. A mostra abre nesta segunda com "Ganga Bruta", de Humberto Mauro (18h15) e "O Quatrilho", de Fábio Barreto (22h30).

Canal Brasil, 18h15 e 22h30, livre

Natureza Morta



Nesta série nacional, um fotógrafo de moda esconde um terrível segredo: ele mata mulheres bonitas e faz instalações artísticas com os cadáveres. Com Erom Cordeiro e Nanda Costa. Dois episódios exibidos em sequência.

Lifetime, 21h05, 16 anos

Roda Viva



O sambista Péricles conta histórias sobre seus quase 40 anos de carreira, que começou quando ele integrava o grupo Exaltasamba.

Cultura, 22h, livre

A Vida Eletrizante de Louis Wain

Benedict Cumberbatch vive o artista britânico que se notabilizou por desenhos surrealistas de gatos. Claire Foy e Andrea Riseborough estão no elenco.

Telecine Premium, 22h, 12 anos

Todas as Flores



Quase um ano depois de estrear no Globoplay, a novela de João Emanuel Carneiro chega à TV aberta. Na trama, Sophie Charlotte é a filha cega da vilã vivida por Regina Casé.

Globo, 22h25, 16 anos

Outlander



Uma das séries mais populares no streaming estreia na TV aberta, com exibição às segundas, quartas, quintas e sextas. A trama gira em torno de uma enfermeira britânica dos anos 1940 que viaja no tempo

e cai na Escócia de 1743.

Band, 22h30, 16 anos