Tragédia do submersível que se dirigia ao Titanic e implodiu vai virar filme

São Paulo

A tragédia do submersível que desapareceu este ano durante uma excursão subaquática em alto mar perto dos destroços do Titanic no Oceano Atlântico vai virar filme.

A MindRiot Entertainment e o produtor E. Brian Dobbins estão fazendo um longa sobre o desastre, que matou os cinco tripulantes a bordo do Titan. Acredita-se que o submersível, da empresa OceanGate, tenha implodido.

Dobbins será o co-produtor e Justin MacGregor e Jonathan Keasey, da MinRiot, vão escrever o roteiro.

O submersível Titan, que desapareceu no oceano enquanto ia em direção aos destroços do Titanic - OceanGate Expeditions/Xinhua

Este é o primeiro longa-metragem desenvolvido sobre a tragédia. Nos dias após o desaparecimento do veículo, a emissora britânica Channel 5 exibiu um documentário intitulado "Titanic Sub: Lost at Sea", e a MindRiot criou sua própria série documental, "Salvaged", sobre o ex-diretor da missão do OceanGate, Kyle Bingham.

Um mês após o desastre, o diretor de "Titanic", James Cameron, calou os rumores de que faria um filme sobre o submarino da OceanGate desaparecido. "Normalmente não respondo a rumores ofensivos na mídia, mas preciso fazê-lo agora", escreveu Cameron em um post no X, o antigo Twitter. "Não estou conversando sobre um filme da OceanGate, nem nunca irei."