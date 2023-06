São Paulo

Morreu no último dia 21 o ator Lew Palter, aos 94 anos, em sua casa em Los Angeles. No currículo, ele tinha como um de seus personagens Isidor Straus, milionário que morre abraçado à mulher numa das cenas mais tocantes de "Titanic", de James Cameron.

Elsa Raven e Lew Palter como Ida e Isidor Straus em "Titanic", de James Cameron - Divulgação

A informação só foi confirmada por sua família nesta segunda-feira (26), à revista Hollywood Reporter. Palter tinha câncer de pulmão e não resistiu a complicações da doença.

A morte coincide com o acidente envolvendo um submersível da empresa OceanGate, que levava um grupo de cinco pessoas para ver os destroços do Titanic no oceano Atlântico. Todos morreram após uma implosão, de acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos.

Entre as vítimas estava o CEO da empresa, que cobrava US$ 250 mil, cerca de R$ 1,2 milhão, por passageiro para fazer a viagem ao naufrágio. Stockton Rush, que pilotava o submersível, era casado com Wendy Rush, que por sua vez é tataraneta de Straus.

Um dos donos da loja de departamento Macy's, Isidor Straus era um dos passageiros mais ricos a bordo do Titanic em 1912. Ele se recusou a embarcar num bote salva-vidas em meio ao naufrágio, já que havia crianças e mulheres no navio, e sua mulher, Ida Straus, ficou com ele até o Titanic, enfim, afundar.

No filme de Cameron, é possível ver Lew Palter deitado numa cama da cabine da primeira classe, ao lado da mulher, enquanto a água invade seus aposentos.

Palter também esteve nas séries "O Incrível Hulk", "Day by Day" e "Os Waltons". Ele era mais conhecido pelo trabalho como professor na prestigiosa Escola de Teatro CalArts, na Califórnia.