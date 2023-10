Banda Fleetwood Mac não vai mais fazer turnês depois de morte da tecladista

São Paulo

Stevie Nicks, vocalista do Fleetwood Mac, disse que a banda não fará uma turnê novamente após a morte de Christine McVie, tecladista e vocalista, em novembro de 2022.

Em entrevista ao site Vulture, ela se referiu à turnê da banda em 2018. "Nós nos divertimos muito e foi uma grande turnê. Isso [uma nova turnê] estava no reino das possibilidades. Mas quando Christine morreu, senti que não era possível substituí-la. Você simplesmente não pode", Nicks disse.

Christine McVie, a tecladista do Fleetwood Mac que morreu em 202 - Chad Batka - 6.out.2014/The New York Times

Mick Fleetwood, cofundador e líder da banda, já havia sugerido que a banda poderia ser encerrada com a perda de Christine, que morreu aos 79 anos após um curto período doente no ano passado.

Nicks está em turnê solo pelos Estados Unidos, que incluiu uma série de datas ao lado de Billy Joel. Em julho, ela lançou uma caixa de 16 LPs de seus álbuns de estúdio junto com raridades recém-lançadas.

Esta semana, ela também revelou uma colaboração com a Mattel em uma boneca Barbie feita à sua imagem, usando o vestido preto flutuante com o qual aparece na capa do disco "Rumours", do Fleetwood Mac.