Childhood Brasil leva mostra 'Arte Pela Proteção da Infância' à Casa Higienópolis

São Paulo

A Childhood Brasil vai realizar a primeira edição da exposição "Arte Pela Proteção da Infância", entre os dias 24 e 26 de outubro, na Casa Higienópolis, em São Paulo. A mostra quer reforçar a atuação da organização na proteção à infância e à adolescência, com foco no enfrentamento do abuso e exploração sexual de meninas e meninos.

Com curadoria de Ana Carolina Ralston e consultoria de Jacopo Crivelli Visconti, o evento reunirá uma seleção de obras que dialogam com temas como cuidado, proteção e acolhimento.

Entrada do casarão Nhonhô Magalhães, em Higienópolis - T. Reines/Divulgação

Entre os artistas e galerias presentes estão: Tomie Ohtake (Galeria Nara Roesler), Camille Kachani (Zipper Galeria), Janet Vollebregt (Luis Maluf), Ernesto Neto (Fortes D'Aloia Gabriel), Joana Vasconcelos (Casa Triângulo), Leonilson (Almeida & Dale), Luiz Braga (Galeria Leme), Maria Nepomuceno (A Gentil Carioca) e Túlio Pinto (Galeria Millan).

A programação contempla também a apresentação do curta-metragem "Eu Tenho Uma Voz" e visitas guiadas na Casa Higienópolis, um casarão construído no início do século passado e tombado pelo Patrimônio Histórico.

Antes conhecida como Palacete Nhonhô Magalhães, o espaço conta com uma arquitetura eclética inspirada em construções francesas do século 19 e passou por um longo processo de restauração de quase 10 anos.

A exposição é aberta ao público com ingressos entre R$ 150 e R$ 190, que podem ser adquiridos pelo Sympla. Toda a renda será revertida para ações na prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes.

No dia 26 de outubro haverá um coquetel de encerramento para convidados com apresentação ao vivo de Clara Verdier, que comandou a produção do curta "Eu Tenho Uma Voz".