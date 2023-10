Helen Mirren dá vida a Golda Meir durante Guerra do Yom Kippur

Golda – A Mulher de uma Nação

Para compra ou aluguel em Amazon Prime Video, Google Play, Now, VivoPlay e YouTube, 14 anos

Há 50 anos, o sistema de vigilância de Israel falhou, e o país se viu invadido simultaneamente por Egito, Síria e Jordânia. E justo no dia mais sagrado do calendário judaico, o Yom Kippur. Helen Mirren encarna a então primeira-ministra israelense Golda Meir durante essa grave crise, que ecoa na atual guerra contra o Hamas.

Cena do filme "Golda: A Mulher de uma Nação" - Sean Gleason/Divulgação

Tore

Netflix, 16 anos

Depois da morte súbita do pai, um adolescente embarca numa jornada de autodescoberta, experimentando drogas e explorando sua sexualidade. "Tore" é uma minissérie sueca dividida em seis episódios.

A Terapia

Amazon Prime Video, 16 anos

Uma jovem de 13 anos, filha de um psiquiatra, desaparece sem deixar vestígios. Dois anos depois, surge uma mulher misteriosa. Minissérie alemã divivida em seis episódios, baseada no romance best-

seller de Sebastian Fitzek.

Mestres do Cinema: Fellini

Telecine Premium, a

partir das 14h35, 14 anos

Para marcar os 30 anos da morte do cineasta italiano, o canal exibe em sequência quatro de seus filmes —"Os Boas Vidas" (14h35), "A Doce Vida" (16h30), "Oito e Meio" (19h35) e "Julieta dos Espíritos" (22h).

Provoca

Cultura, 22h, 10 anos

Marcelo Tas conversa sobre a violência policial, o PCC e as milícias com o jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso, autor de livros sobre as facções criminosas do Brasil.

Profissão Repórter

Globo, 0h05, livre

Repórteres do programa vão ao Amazonas mostrar os estragos causados pela maior seca já registrada. Mais de 140 botos foram encontrados mortos no lago Tefé, e Manaus sofre com a fumaça de focos de incêndio em seu entorno.

Dia das Bruxas

Itaú Cultural Play, grátis

A plataforma exibe três filmes nacionais de terror —"O Diabo Mora Aqui", de Dante Vescio; "A Sombra do Pai", de Gabriela Amaral Almeida; e "Matinta", de Fernando Segtowick.