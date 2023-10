Financial Times

As ruas ao redor da Grand Central Station de Nova York estão cheias das multidões de verão quando Joe Toplyn, um dos principais roteiristas de comédia de TV da cidade, aparece. O homem de 69 anos veste shorts largos, um chapéu de sol - e uma camiseta branca que gritava "Writers Guild [sindicato dos roteiristas americano] em greve!"

"Estamos demonstrando", diz ele, explicando que acabou de estar com membros do WGA em piquetes nos estúdios da NBC na Rockefeller Plaza.

Apresentação do grupo Improbotics, em 2020, que une humoristas reais e comédia feita por inteligência artificial - Divulgação

Aqui há uma reviravolta marcante do século 21: mesmo quando o sindicato teme que os estúdios possam usar tecnologias como inteligência artificial para cortar empregos, Toplyn está abraçando a inteligência artificial generativa ele mesmo —para fazer rir.

Há seis anos, Toplyn começou a alimentar manchetes diárias de notícias em um algoritmo de comédia que ele havia escrito, alimentado por processamento de linguagem natural. Agora, ele publica a saída desse sistema, chamado Witscript, nas redes sociais. "Eu enviei o ChatGPT para a escola de piadas", diz ele.

Para citar alguns exemplos recentes: em resposta à frase "Três conselheiros especiais diferentes estão investigando o presidente Biden, Hunter Biden e Donald Trump", a conta @witscript responde: "Se eles continuarem assim, talvez realmente tenhamos uma presidente mulher!"

Ou com a frase "Kuwait e Líbano estão proibindo o filme 'Barbie'", o Witscript responde: "Líbano e Kuwait estão proibindo 'Barbie' porque acham que ela é muito ocidental. A Mattel está tipo: 'O quê? Nós a fizemos na China'".

Alguns leitores podem questionar se isso é engraçado; o humor é uma questão de gosto pessoal. Mas, independentemente de você rir, vale a pena prestar atenção.

Nos anos 1950, quando o cientista britânico Alan Turing desenvolveu o "jogo da imitação" —posteriormente conhecido como teste de Turing— para ver se os computadores poderiam nos convencer de que poderiam agir como humanos, ele alertou que seria difícil para as máquinas passarem exibindo senso de humor.

A razão é que a comédia é um exemplo profundo dos aspectos ambíguos e muitas vezes contraditórios da cultura humana que, ao contrário do xadrez, não são facilmente definidos com lógica. Como Tony Veale, um cientista da computação irlandês, escreve em seu livro "Your Wit Is My Command", ou seu humor é meu comando, uma piada "é como um truque de mágica", pois quando você a explica friamente, ela para de funcionar.

Mas Toplyn acredita que avanços recentes em IA, do tipo que resultaram em ferramentas como o ChatGPT, estão agora ultrapassando essa fronteira final. Ele não é o único. O Festival de Edimburgo, em agosto passado, apresentou performances em que comediantes não apenas riem de robôs —eles riem com eles.

Pegue o Improbotics, um grupo de teatro com um show no Fringe criado por dois atores-cientistas, Piotr Mirowski e Kory Mathewson. Nele, um comando é enviado para um chatbot baseado em IA —agora baseado nos modelos GPT-3, GPT-4 e Llama v2, de acordo com o site do grupo— e os resultados são transmitidos para comediantes humanos, para que eles possam reagir.

A comédia surge da forma como os humanos respondem a essas respostas da IA —e de um jogo em que eles adivinham o que é humano ou não, um teste de Turing moderno. "É pura imitação", explica Mirowski, cujo trabalho diário é desenvolver IA para tarefas como previsão meteorológica para o grupo de tecnologia DeepMind, de propriedade do Google.

Mas essa imitação realmente pode nos fazer rir? Ou essas ferramentas automatizadas são a versão cômica de chiclete —algo cuja artificialidade rapidamente parece previsivelmente sem graça?

A pergunta vai muito além do humor. Se os robôs podem ultrapassar essa cidadela interna da cultura, então toda a noção de excepcionalismo humano está parecendo muito menos segura.

Há muito tempo sou fascinado por essas questões. Antes de me tornar jornalista, fui treinado em antropologia, ramo das ciências sociais dedicado ao estudo da cultura humana. Se você perguntar à maioria das pessoas não acadêmicas o que a palavra cultura significa, provavelmente elas apontarão para um museu de artefatos ou uma casa de ópera.

No entanto, os antropólogos usam cultura de forma mais ampla para descrever o conjunto de pressupostos e práticas que definem e permitem que os grupos sociais interajam e organizem seu mundo.

Alguns aspectos desse mapa cultural compartilhado são facilmente visíveis; daí os artefatos de museu. Mas muitos aspectos de nossa cultura são difíceis de ver ou definir, precisamente porque nossos pressupostos compartilhados estão tão enraizados que raramente os notamos. Como dizem os chineses: "Um peixe não pode ver a água".

As piadas personificam a complexidade da água cultural em que todos nadamos. Para apreciar isso, pergunte a si mesmo: por que exatamente você ri de qualquer coisa?

Na Grécia antiga, o filósofo Platão pensava que era porque as piadas refletiam e reproduziam hierarquias sociais: as pessoas poderosas adoravam rir dos fracos. O filósofo inglês do século 17, Thomas Hobbes, concordava em linhas gerais, observando: "A glória repentina é a paixão que faz essas caretas chamadas riso; e é causada tanto por algum ato repentino deles que os agrada; ou pela apreciação de alguma coisa deformada em outro, em comparação com a qual eles aplaudem repentinamente a si mesmos".

No entanto, o filósofo do século 19, Arthur Schopenhauer, pensava que "a causa do riso em todos os casos é a percepção repentina de incongruência", ou seja, o desejo de reconciliar as contradições que sempre existem em nossos mapas culturais. Muitos psicólogos modernos concordam, vendo o humor como uma ferramenta evolutiva para resolver o estresse e abordar tópicos que normalmente ignoramos ou silêncios sociais.

Desvendando IA Um guia do New York Times em formato de newsletter para você entender como funciona a IA Carregando...

A única coisa em que quase todos os estudiosos do humor concordam é que as piadas permitem que os grupos sociais se unam. A razão é que a comédia geralmente se baseia em pressupostos compartilhados, embora muitas vezes meio ocultos. Assim, o que um grupo acha engraçado, outro não acha —o que significa que se você entende uma piada, você é um membro do grupo, e se você não entende, você não é. O riso depende do contexto —e é tribal.

Isso torna desafiador para os robôs; ou pelo menos costumava parecer. Quando o campo da IA se desenvolveu na segunda metade do século 20, os cientistas procuraram regras consistentes de cima para baixo sobre como o pensamento humano funcionava, que poderiam ser replicadas por meio de sequências de símbolos. Esse chamado sistema simbólico funciona relativamente bem ao lidar com problemas lógicos, universais e consistentes. Mas a cultura humana não é assim.

Portanto, embora os cientistas tenham tentado usar computadores para criar piadas há várias décadas —em um subcampo chamado humor computacional— os resultados foram bastante fracos, limitados a trocadilhos que dependiam de um modelo.

Mas assim como a palavra humor pode ter diferentes significados, o termo inteligência artificial agora tem vários significados. E ocorreu recentemente uma mudança significativa na forma como os sistemas de IA operam.

Uma das razões é que, em 2017, pesquisadores do Google Brain desenvolveram uma nova forma de IA que usa os chamados transformadores para observar o que os humanos fazem em grande escala, por meio de dados (ou "modelos de linguagem grandes"), e depois emprega análise estatística para replicar padrões, prevendo qual palavra (ou outro dado) é provável que siga outra.

Os detalhes são extremamente complexos. Mas o ponto essencial a entender é que, enquanto os antigos sistemas de IA tentavam imitar o pensamento humano criando um conjunto universal de regras lógicas feitas à mão, a IA estatística simplesmente imita os padrões de baixo para cima que observa, mesmo que pareçam ilógicos —como uma criança aprendendo uma língua ou um estrangeiro tentando se adaptar a uma nova cultura.

"Os 'frameworks' simbólicos dão uma forma de cima para baixo aos sistemas de IA, enquanto as análises orientadas por dados capturam a sutileza e a variabilidade que não podemos encaixar em linhas retas e regras rígidas", escreve Veale.

E isso potencialmente torna possível para os robôs imitarem nosso humor, já que, como observa Mirowski, "o sistema estatístico permite que a IA busque elementos [cômicos] sem precisar criar regras".

As implicações disso são profundamente humilhantes para alguém como eu. Depois do meu treinamento em antropologia, eu costumava assumir que as peculiaridades da cultura eram o que tornava os humanos diferentes dos robôs.

Há alguns anos, fiz vários discursos, com base em conversas que tive com cientistas de IA, nos quais afirmava que "a única coisa que um robô nunca será capaz de fazer é contar uma piada realmente boa" —precisamente porque a comédia é tão tribal, contraditória e baseada no tipo de silêncio social que os Big Data não capturam.

No entanto, quanto melhores os grandes modelos de linguagem se tornam, mais impressionante é sua capacidade de realizar esse "jogo de imitação", para citar Turing novamente. Em termos simples, isso significa que agora suspeito que minha confiança anterior em relação à IA estava errada.

Mas isso significa que os robôs podem ser engraçados? Algumas semanas atrás, fui a um bar da moda em Brooklyn para descobrir. Cheio de millennials, o local escuro e barulhento estava sediando uma apresentação de um grupo de especialistas em IA que se tornaram comediantes (e vice-versa), conhecido como ComedyBytes, formado no final do ano passado, que realiza "roasts" —concursos nos quais comediantes tentam superar uns aos outros com piadas.

Tradicionalmente, esses "roasts" ocorrem entre artistas humanos. Mas o ComedyBytes coloca um humano contra um robô de IA, que usa ferramentas de IA como o ChatGPT. Basicamente, o que acontece é que o grupo ComedyBytes "treina" seus robôs alimentando prompts de texto para o ChatGPT, testando como ele responde e, em seguida, selecionando as piadas e interações mais engraçadas.

A performance não é roteirizada, porque ninguém sabe exatamente como o robô vai responder a um comando; mas o show não é tão aleatório quanto uma conversa humana, já que os comediantes sabem aproximadamente quais "prompts" usarão.

Às vezes, esses robôs são treinados com "fatos" provenientes de celebridades humanas, incluindo a comediante Sarah Silverman e o empreendedor de criptomoedas Sam Bankman-Fried, que é fascinante para os millennials.

No entanto, há uma crescente controvérsia em torno dessa raspagem de dados: Silverman recentemente se juntou a ações coletivas com dois autores contra a OpenAI e a Meta por suposta violação de direitos autorais, pois eles usaram seu livro para treinar suas ferramentas de IA.

E embora o resultado dessas ações ainda não esteja claro, desafios legais como esse podem eventualmente limitar as possibilidades do mundo da comédia de IA, assim como estão ameaçando o uso de IA para criar música.

A equipe do ComedyBytes, por sua vez, insiste que respeita material protegido por direitos autorais. Mas, além dos bots de celebridades, eles também estão criando semelhanças de si mesmos, com base em seu próprio material.

Assim, o "roast" que testemunhei em Brooklyn apresentou uma competição entre um comediante chamado Matt Maran, vestido com colete e boné de beisebol, lutando com um bot com sua própria imagem —e uma segunda rodada com um bot de IA de Silverman, que soltou piadas como "Você é tão ousado quanto uma faca de manteiga" e "A única coisa que está sendo machucada agora são seus tímpanos". Em seguida, o público foi convidado a votar em qual era mais engraçado —e escolheu, em maioria, os robôs.

Aconteceu que pessoalmente não achei engraçado o "roast" nem dos bots nem dos humanos. Talvez seja porque não faço parte da tribo certa; não sou um jovem descolado do Brooklyn. Mas também suspeito que uma das principais razões pelas quais o público riu dos bots —e declarou que eles haviam vencido o humano— foi a novidade.

Assim como em grande parte do mundo da IA, a realidade das inovações ainda não corresponde à histeria exagerada —e as piadas geradas ainda tendem a depender de trocadilhos ou modelos formulados, podendo falhar completamente de maneiras surreais (assim como as manifestações mais amplas do ChatGPT).

O tipo de humor criativo que produz gargalhadas genuínas —e não gemidos— ainda é um desafio para os robôs. Ou, como os cientistas de IA Sophie Jentzsch e Kristian Kersting observaram recentemente em um artigo de pesquisa ("ChatGPT é divertido, mas não é engraçado!"), enquanto "o humor computacional é um domínio antigo de pesquisa, as máquinas desenvolvidas estão longe de serem 'engraçadas'".

De fato, ao analisarem 1.008 piadas geradas pela plataforma ChatGPT-3, eles descobriram que mais de 90% "eram as mesmas 25 piadas" —ou seja, ideias recicladas, não verdadeira inovação.

Eric Doyle, do ComedyBytes, enfatiza que a equipe está correndo para melhorar a programação, a fim de criar respostas mais espontâneas. "Provavelmente, 85% das respostas que o bot produz não são engraçadas, mas algumas são brilhantes", diz ele.

Ou, como Erin Mikail Staples, outra integrante do ComedyBytes (e rara mulher no mundo da tecnologia), diz: "É incrível como a IA está avançando rapidamente. Quando começamos esses 'roasts', os humanos sempre ganhavam, mas [em agosto] a IA venceu todas as três rodadas!"

De qualquer forma, como observa Toplyn, os escritores humanos raramente entregam piadas perfeitas "de primeira"; ele usou tentativa e erro durante sua carreira de quatro décadas escrevendo para estrelas como Jay Leno e David Letterman —durante a qual ganhou prêmios Emmy e escreveu um livro icônico, "Comedy Writing for Late-Night TV".

E ele está aplicando isso à IA: embora sua primeira versão do Witscript tenha usado a versão antiga da IA, agora ela incorpora sistemas estatísticos mais recentes também. "Os Transformers mudaram tudo", diz ele.

Enquanto o público costumava considerar só cerca de 40% das piadas do Witscript engraçadas —em comparação com uma taxa de sucesso de 70% para humanos—, a versão mais recente está entregando proporções mais altas.

Pegue as respostas das máquinas à linha de prompt "O Museu Guggenheim está instalando um vaso sanitário de ouro maciço". Uma plataforma GPT-3 convencional, não treinada para comédia, simplesmente respondeu: "Esta é uma notícia interessante". A versão antiga do Witscript disse "Vaso sanitário de ouro? Sim, para fazer um vaso sanitário puro". Isso é surreal.

Mas a versão mais recente do Witscript respondeu: "O Trono Dourado. Sim, é um pouco brega, mas é perfeito para um museu que já está cheio de porcaria". Enquanto um comediante humano respondeu: "É perfeito para pessoas que acabaram de comer 24 cenouras!" Essas duas opções quase funcionariam para a TV, se fossem ajustadas por humanos no final, em um processo em que essas ferramentas fornecem inteligência aumentada —e não artificial.

Se for esse o caso, isso tem mais duas implicações: primeiro, o futuro da "inteligência aumentada" pode não ser aquele que destrói os empregos dos escritores; em vez disso, as máquinas podem servir como seus assistentes.

É por isso que Toplyn não vê contradição no fato de que ele está desenvolvendo suas próprias ferramentas de IA ao mesmo tempo em que participou da greve do sindicato dos roteiristas —encerrada no final de setembro. Ou, como diz Mirowski: "Nosso público é atraído para nossos shows pelos robôs, mas são os humanos que os fazem rir".

Em segundo lugar, na medida em que humanos e robôs começam a fazer piadas juntos, isso pode ajudar a construir algumas pontes entre o público e a tecnologia. Afinal, se a comédia é uma das coisas que mais refletem e definem nossa humanidade, pode ser mais fácil para as pessoas aceitarem ferramentas de IA se elas forem espirituosas —especialmente ao lidar com tarefas que exigem empatia, como ensinar ou cuidar. "Estamos enfrentando uma epidemia de solidão. Se um companheiro de IA aprende humor, ele pode ajudar a combater isso", insiste Toplyn.

Muitas pessoas podem odiar a ideia de robôs parecerem mais humanos —um jogo de imitação computadorizado não é a mesma coisa que criatividade, amor, empatia ou cuidado de carne e osso. Mas, como Veale aponta, em breve poderemos chegar ao dia em que "comprar uma IA sem senso de humor parecerá tão imprudente quanto comprar um carro sem amortecedores e airbags".

Nesse futuro, também haverá uma nova categoria de emprego: criador de comédia de IA. O que, é claro, é por isso que Toplyn, Veale, Mirowski, Staples e outros estão agora criando piadas —mesmo que não esteja claro se os humanos ou os robôs terão a última risada.