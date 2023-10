Oito séries pouco badaladas criadas e estreladas por mulheres

Esta é a edição da Maratonar, a newsletter da Folha que ajuda você a se achar no meio de tantas opções de séries e filmes no streaming. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Em meio aos milhares de séries e filmes disponíveis nos serviços de streaming, é natural que algumas coisas nos escapem, mesmo com os algoritmos de recomendação que sabem os nossos segredos mais profundos.



Por isso, escolhi destacar nesta semana séries criadas e estreladas por mulheres que não são as mais famosas e badaladas por aí —acho que ninguém precisa de ajuda para saber que "Grey’s Anatomy" existe, né?



Claro que o conceito de "menos badalada" é bastante subjetivo —para mim, "Better Things" merecia Oscar (não Emmy, Oscar. E talvez um Kikito. E com certeza um abraço)—, e há muitos críticos de respeito que também já escreveram positivamente sobre cada uma delas, mas nenhuma lidera listas de premiações, de audiência ou de cliques na internet.

"Better Things"

A última década e meia na televisão americana foi recheada de "dramédias" semiautobiográficas —"Louie", "Girls", "Atlanta" e "Reservation Dogs" são todos exemplos. "Better Things" se insere nessa mesma leva.



Cocriada por Pamela Adlon, a série é, na teoria, muito fácil de resumir: Sam Fox (Adlon), uma atriz divorciada de 40 e poucos anos, tenta conciliar carreira, vida pessoal, a criação das três filhas e o envelhecimento da mãe.

Pamela Adlon and Mikey Madison in Better Things (2016) - Divulgação

Na prática, a série vai bem mais longe, com histórias apenas levemente serializadas, cheias de pontas soltas, divagações e um número musical ou outro. É sobre ser mãe e ter mãe, ser profissional, humana, sexual, dona de um corpo que muda e envelhece e surpreende, sobre ter amigos e louça para lavar, querer ser tudo isso e muito mais.

Disponível no Star+. Cinco temporadas, 52 episódios.



"Extraordinária"

Jenny (Máiréad Tyers), 25, é uma exceção. Enquanto quase todo mundo, ao completar 18 anos, adquire um superpoder, ela continua sendo a mesma Jenny de sempre: sem dinheiro, com um emprego que odeia, sem poder voar, atravessar sólidos, voltar no tempo ou encher balões de gás hélio com os próprios pulmões.



A aparição de um gato e a chegada do aniversário da meia-irmã levam a jovem a considerar buscar ajuda para despertar seu poder, ao lado da melhor amiga, Carrie (Sofia Oxenham), e do namorado dela, Kash (Bilal Hasna).

Disponível na Star+, uma temporada (oito episódios).

"Tuca & Bertie"

Quase uma versão animada e um pouco mais dramática de "Broad City", a série acompanha duas amigas —Tuca, um tucano, e Bertie, um tordo— encarando a vida adulta.



Tuca (Tiffany Haddish) recentemente parou de beber e está decidida a continuar assim, mas ainda está se adaptando à sobriedade. Pulando de emprego em emprego e de namoro em namoro, ela se apoia na amizade de Bertie (Ali Wong), neurótica e certinha, que tem um emprego numa grande empresa e um namorado de anos, Speckle (Steven Yeun), que recentemente se mudou para o seu apartamento.

Além de tratar de temas sérios com delicadeza —principalmente o histórico de Bertie como vítima de assédio sexual— a série tem muitas, mas muitas piadas. O humor é uma das características que a ligam a "Bojack Horseman", da Netflix, com a qual compartilha a equipe criativa —Lisa Hanawalt, criadora de "Tuca & Bertie", é responsável pelo look de "Bojack" como designer de produção.

A primeira temporada está na Netflix (10 episódios). As duas seguintes, na HBOMax (20 episódios).



"A Black Lady Sketch Show"

Exatamente o que diz o título: um programa de esquetes cômicos feitos por mulheres negras. Criada e estrelada por Robin Thede, a série tem no elenco ao longo das quatro temporadas Ashley Nicole Black (uma das roteiristas de "Ted Lasso"), Quinta Brunson ("Abbott Elementary"), Gabrielle Dennis ("The Upshaws") e Skye Townsend, e muitas participações especiais de outras atrizes negras, como Yvette Nicole Brown ("Community"), Issa Rae e Natasha Rothwell ("Insecure"), Nicole Byer ("Nailed It!"), Laverne Cox ("Orange Is The New Black") e até Angela Bassett ("Black Panther").

Disponível na HBOMax. Quatro temporadas, 24 episódios.

"Alguém em Algum Lugar"

Sam (Bridget Everett), 40 e alguma coisa, voltou para casa em Manhattan (Kansas, não Nova York) para cuidar da irmã com câncer. Depois da morte dela, porém, Sam fica se descobre sem rumo e sem objetivos, até que faz amizade com Joel (Jeff Hiller) e descobre uma vibrante comunidade queer em sua cidadezinha.

Disponível na HBOMax. Duas temporadas, 12 episódios.

"Vida"

Lyn (Melissa Barrera) e Emma (Mishel Prada) Hernandez voltam para a casa onde cresceram, em Boyle Heights, Los Angeles, após a morte da mãe, Vida. Lá, descobrem que Eddy (Ser Anzoategui) não apenas morava na casa, mas era casada com a matriarca e herdou parte do bar da família. Agora, as três terão que lidar com o passado, o bar, e o luto.

Disponível no Lionsgate+. Três temporadas, 22 episódios.

"Pen15"

Criado por Maya Erskine ("Convidado Vitalício") e Anna Konkle ("Depois da Festa"), que estrelam a série como duas garotas de 13 anos (elas tinham 31 à época da filmagem da primeira temporada) em meio a um elenco de adolescentes. As duas amigas encaram as dores transformadoras da puberdade, o grupinho de garotas populares e os meninos bobocas do colégio com realismo que só pode ser alcançado revisitando histórias do próprio passado —até a mãe da personagem de Erskine é interpretada pela mãe da atriz.

Disponível no Paramount+. Duas temporadas, 25 episódios

"Os Dilemas de Suzie"

No dia em que é escolhida para interpretar uma princesa da Disney e fotografada para um grande ensaio numa revista, a ex-estrela mirim Suzie Pickles (Billie Piper, de "Doctor Who") tem o telefone hackeado e fotos íntimas vazadas. Para piorar, o homem que aparece (parcialmente) nas fotos não é o seu marido. Suzie, uma atriz mimada e ácida, entra em parafuso e, ao longo dos seis episódios da série, tenta salvar seu casamento e sua carreira. Um baita tour de force de Piper, cuja história pessoal —descoberta aos 15 anos cantando num programa de talentos, estrelou uma grande série de ficção científica— alimenta e espelha a do seriado (mas ela parece ser mais boazinha). Teve ainda uma segunda temporada em três partes, mas que infelizmente não chegou ao Brasil.

Disponível no Globoplay. Uma temporada, seis episódios

O que está chegando

As novidades nas principais plataformas de streaming



"Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes"

Divertida adaptação do jogo mais famoso de RPG do mundo para o cinema. Mesmo os não iniciados, como eu, podem assistir tranquilamente, mas os experts notarão acenos à rica mitologia do jogo.

Já disponível no Paramount+ e na Globoplay. 134 min



"Messi nos Estados Unidos"

Documentário da AppleTV+ sobre o ídolo argentino em seu time atual, o Inter Miami, na liga americana de futebol —que o streamer também transmite. Três episódios já estão no ar, e os demais estreiam até o fim da temporada da MLS (Major League Soccer).

Disponível na AppleTV+. Uma temporada, seis episódios no total.



"A Queda da Casa de Usher"

Mike Flanagan volta a assombrar o seu Halloween na Netflix com mais uma minissérie, baseada no conto de Edgar Allan Poe e em outros escritos do americano.

Disponível na Netflix. Oito episódios



"Uma Questão de Química"

Adaptação do best seller de Bonnie Garmus sobre uma jovem cientista, Elizabeth Zott (Brie Larson), cujos sonhos são interrompidos pelo machismo do mundo acadêmico. Ela então vira apresentadora de um programa de culinária e passa a empoderar sua audiência.

Os dois primeiros episódios estreiam na AppleTV+ nesta sexta (13). Os seis estreiam um por semana até 24 de novembro.



"Frasier"

O psiquiatra Frasier Crane (o polêmico Kelsey Grammer) retorna ao ar em um reboot baseado em Boston, após a morte de seu pai (o ator John Mahoney faleceu em 2018) e sem o irmão, Niles (David Hyde Pierce se negou a voltar). As críticas até aqui não têm sido positivas, porém.

Estreia nesta sexta (13) na Paramount+, com episódios semanais. As 11 temporadas da série original também estão no serviço. 264 episódios

"How To Be a Carioca"

Nova série nacional estrelada por Seu Jorge, que, como Francisco, ajuda a cada episódio um estrangeiro diferente a sobreviver na capital fluminense.

Disponível na Star+ a partir de quarta (18). Seis episódios

Veja antes que seja tarde

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"A Vítima"

Thriller de tribunal sobre Anna Dean (Kelly Macdonald), cujo filho foi assassinado há 14 anos. Agora, Anna será julgada por ter divulgado o nome e o endereço do homem que ela acredita ser o assassino, enquanto ele tenta recuperar sua reputação.

Disponível na Globoplay até 24.out. Quatro episódios



"Ana Bolena: A Rainha"

Minissérie em que Jodie Turner-Smith ("Sex Education") interpreta a segunda esposa de Henrique 8º em seus últimos meses de vida (spoiler), tentando proteger a filha e lidar com as pressões por um herdeiro homem.

Disponível na Globoplay até o dia 31.out. Três episódios