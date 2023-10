Onde ver ‘Boa Noite’, documentário sobre o apresentador Cid Moreira

São Paulo

Cid Moreira, ex-apresentador do Jornal Nacional e dono de uma voz inconfundível para gerações de brasileiros, é retratado em "Boa Noite".

Cena do documentário "Boa Noite", sobre o apresentador Cid Moreira - Divulgação

O documentário é dirigido por Clarice Saliby.

Globoplay, 10 anos

Pacifiction

No Taiti, até hoje um território francês no oceano Pacífico, um alto comissário da República navega com habilidade pelos m eandros da política local. Mas o avistamento de um submarino levanta a suspeita de que a França retomará os testes nucleares na região, gerando uma grande revolta na população local. Benoît Magimel ganhou seu segundo prêmio César consecutivo, o Oscar francês, por "Pacifiction", este aclamado filme dirigido pelo espanhol Albert Serra.

Mubi, 16 anos

O Assassinato de Jill Dando

Em 1999, a jornalista e apresentadora britânica Jill Dando foi morta com um único tiro, disparado à queima-roupa na porta de sua casa, em plena luz do dia. Esta minissérie do gênero "true crime" investiga o caso, que continua sem solução depois de 24 anos.

Netflix, 12 anos

Starstruck

Já está disponível a terceira temporada da sitcom sobre o tumultuado relacionamento entre um astro de cinema e uma jovem comum. Nesta nova fase, os dois se reencontram depois de passar os últimos dois anos separados.

HBO Max, 14 anos

Buzine por Jesus, Salve Sua Alma

Um casal de pastores tenta reerguer sua igreja evangélica, depois que o marido se envolveu em um gigantesco escândalo. Comédia com Regina Brown e Sterling K. Brown, da série "This Is Us", no elenco.

Telecine Premium, 22h, 12 anos

DR com Demori

O jornalista Leandro Demori recebe a deputada federal Érika Hilton, do PSOL, a primeira mulher negra e trans a ser eleita para o Congresso.

TV Brasil, 22h, 12 anos

Provoca

A atriz, cantora e roteirista Clarice Falcão conversa com Marcelo Tas sobre a sua carreira e sobre o diagnóstico de bipolaridade que recebeu.

Cultura, 22h, 10 anos