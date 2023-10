Onde ver o Tomorrowland, festival de música eletrônica que retorna ao Brasil

São Paulo

Depois de sete anos, o Tomorrowland Brasil, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, está de volta ao país. A terceira edição do Tomorrowland Brasil acontece em Itu, no interior paulista, nos dias 12, 13 e 14 de outubro e reúne DJs como Tiësto, Martin Garrix e Alok. Dedé Teicher, Guilherme Guedes e Thais Barja comandam a transmissão.

Imagem do festival Tomorrowland - Divulgação/Tomorrowland

O sinal do Globoplay será aberto a não assinantes. A Globo exibe os melhores momentos na sexta (1h35) e no sábado (0h15).

Globoplay, a partir de 18h40, e Multishow, a partir de 21h40

Nunca o Deixei Partir

Em 1988, o corpo de um americano gay de 27 anos foi encontrado numa praia da Austrália, aos pés de um penhasco. Esta minissérie do gênero "true crime" acompanha os esforços de seu irmão para elucidar o que de fato aconteceu.

Star+, 16 anos

As Travessuras da Menina Má

Baseada no romance de Mario Vargas Llosa, esta minissérie conta a história de um peruano que reencontra, quando adulto, a garota que foi sua paixão da adolescência. Pelas três décadas seguintes, eles viverão novos episódios de um amor complicado em Paris, Londres, Madri e Tóquio.

Globoplay, 14 anos

Quantos Dias, Quantas Noites

A revolução da longevidade já começou? O documentário de Cacau Rhoden mostra que a expectativa da vida humana aumentou e, por isso, muita gente está aprendendo a envelhecer melhor.

Itaú Cultural Play, 12 anos, grátis

Aparecida, O Milagre

No dia em que se celebra a padroeira do Brasil, o canal exibe o filme de Tizuka Yamasaki. Na trama, um homem que perdeu a fé ainda criança tem as convicções abaladas quando o filho sofre um acidente. Com Murilo Rosa e Maria Fernanda Cândido no elenco.

TV Aparecida, 21h30, livre

Som do Mar

Neste talk show exibido no Dia Nacional do Mar, Marina Person conversa com os navegadores David Schurmann e Aleixo Belov, a surfista Maya Gabeira, a jornalista Claudinha Alexandre e a presidente da Sea Shepherd Brasil, Nathalie Gil. Participação especial da cantora Teresa Cristina.

Cultura, 23h, livre