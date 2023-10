Quem são João Augusto, primogênito de Gugu, e João Guilherme, filho de Faustão

São Paulo

João Augusto Liberato e João Guilherme Silva causaram rebuliço nas redes sociais após anunciarem que participarão do quadro Batalha do Lip Sync, que será exibido pelo Domingão com Huck na noite deste domingo, dia 8.

O duelo gerou frisson por juntar os herdeiros de dois dos principais nomes da televisão brasileira. João Augusto é filho de Gugu, morto em 2019 aos 60 anos, e João Guilherme é o pupilo de Fausto Silva, que foi o principal nome das tardes da Globo por mais de duas décadas.

João Guilherme Silva e João Augusto Liberato - Leo Rosario - 8.out.2023/Globo

No programa, eles vão duelar para ver quem reproduz melhor uma apresentação famosa. "No começo me assustei porque é algo que nunca fiz nem imaginava fazer. Mas aceitei porque é uma oportunidade de homenagear meu pai e também o Faustão, dois grandes nomes da televisão", disse João Augusto em entrevista à revista Quem.

Conheça a trajetória dos dois jovens, que já disseram que seguirão os passos dos pais.

Saiba quem é João Augusto Liberato

Filho mais velho de Gugu, o estudante de comunicação passou a ser mais conhecido pelo público em razão da disputa que acontece em sua família pela herança do apresentador.

Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu e que se relacionou com o apresentador por duas décadas, entrou na Justiça para ter o reconhecimento de união estável.

Isso porque o testamento —o mesmo validado pela Justiça brasileira— não a incluía como uma das herdeiras. Assim, ela não tem direito de receber nenhum valor ou propriedades de Gugu.

A audiência do processo começou em maio deste ano e, aos poucos, o cenário tem se desenrolado. De um lado estão as gêmeas Sofia e Marina, de 19 anos, que se posicionam ao lado da mãe na briga judicial.

Já João Augusto, de 21, não concorda com a ação movida pela mãe e está ao lado da tia Aparecida Liberato, irmã de Gugu e contrária a Rose.

Saiba quem é João Guilherme Silva

Com 19 anos, o jovem já tem uma carreira como apresentador. Ele começou a despontar no ano passado, quando passou a comandar ao lado do pai e da apresentadora Anne Lottermann o programa Faustão na Band.

A atração, no entanto, amargou baixos índices de audiência, motivo pelo qual precisou passar por ajustes financeiros. Seis meses depois de uma estreia promissora, entre 40 e 50 profissionais foram mandados embora.

Na ocasião, para não sobrecarregar os remanescentes, o programa Faustão na Band passou por férias coletivas. Meses depois, todas as bailarinas foram demitidas após uma reunião com a direção da emissora.

Diante da baixa audiência, Faustão decidiu sair do programa em maio, passando o bastão para João e Anne. Entre junho e agosto, os dois apresentaram a atração sozinhos, período no qual João começou a se destacar.

Apesar de o programa ter chegado ao fim em agosto, a Band decidiu dar uma nova oportunidade ao jovem. Em setembro, ele foi contratado para apresentar uma atração, que deve estrear no dia 21 deste mês.

"O Programa do João já é uma realidade. O momento significa o começo de uma nova fase, de muito trabalho e um pouco de alegria para vocês", disse o jovem, acrescentando que o programa será exibido aos sábados, das 20h30 às 22h.