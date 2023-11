Angela Bassett, rainha de 'Pantera Negra', vê Salvador como sua fonte de inspiração

Salvador

"É agridoce e nostálgico", diz Angela Bassett à reportagem, sobre sua vinda à Bahia. "Sendo Salvador a primeira [cidade] a importar nossos ancestrais, há uma fonte de inspiração que ela tem."

A artista, que estrelou filmes como "Tina", "Pantera Negra" e "Malcolm X", esteve presente na capital baiana para o Festival Liberatum. O evento internacional de cultura e diversidade acontece até esta segunda na capital baiana.

Angela Bassett no Festival Internacional de Cultura Multirracial Liberatum, em Salvador - Divulgação

O festival reuniu outros artistas internacionais, como as atrizes Viola Davis e Rossy de Palma. Além de personalidades brasileiras, como Alcione, Taís Araújo, Seu Jorge, a deputada Erika Hilton, do PSOL, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Neste domingo, o festival homenageou Bassett com o prêmio Liberatum Cultural Pioneer Award como reconhecimento por sua importância para a cultura negra de todo o mundo.

Além da premiação, a homenagem incluiu shows com apresentações de Lazzo Matumbi com Ground Zero Blues, Ilê Ayê e a Orquestra Afrosinfônica com Luedji Luna e Márcio Vitor.

"Fiz um tour guiado pela cidade e amei aprender sobre a história e cultura de Salvador. Amei a performance ao vivo e ganhei um turbante personalizado feito na minha cabeça", conta Bassett, sobre a experiência com o bloco Ilê Ayê.

A artista falou também sobre seu encontro com Taís Araújo, a qual descreveu como "linda e calorosa". "Ela me fez sentir bem-vinda e amada. Estou feliz que haja uma representação de nós, mulheres e artistas negras, por todo o mundo."

Questionada sobre Chadwick Boseman —o "Pantera Negra", morto em 2020 e parceiro de cena de Bassett—, a artista disse que ele teria apreço pelo Liberatum. "Enquanto um homem negro orgulhoso, forte e compassivo, ele sempre esteve preocupado com o trabalho de elevação e progresso da comunidade."

Nascida em Nova York, Bassett é atriz, cantora, compositora e instrumentista. Há 30 anos, foi indicada ao Oscar pelo longa biográfico "Tina", em que deu vida à cantora Tina Turner.

A artista é mestre em belas artes pela Universidade Yale, nos Estados Unidos. Neste ano, levou o Globo de Ouro na categoria de melhor atriz coadjuvante pelo seu papel de rainha Ramonda em "Pantera Negra 2 - Wakanda para Sempre", filme que também rendeu a ela uma indicação ao Oscar.