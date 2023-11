Beatles lideram paradas do Reino Unido com 'Now and Then', 54 anos após último hit

Londres

Os Beatles retornaram ao topo das paradas musicais do Reino Unido nesta sexta-feira, com a faixa "Now And Then" quebrando recordes e fazendo história como a banda com a maior diferença entre o primeiro e o último single liderando o topo das paradas.

Anunciada como a última música dos Beatles, "Now And Then" apresenta a voz do falecido membro John Lennon e foi desenvolvida usando inteligência artificial. A canção também apresenta partes gravadas pelos membros vivos Paul McCartney e Ringo Starr, bem como pelo falecido George Harrison.

John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison, os Beatles, em foto de 1964 - AFP

O décimo oitavo hit número um do grupo no Reino Unido traz os Beatles de volta ao topo da parada oficial de singles, 60 anos após o primeiro single número um do grupo, "From Me to You". O feito também amplia o recorde dos Beatles como a banda britânica com o maior número de singles em primeiro lugar no Reino Unido na história das paradas oficiais.

A banda é o grupo com a maior diferença entre os singles em primeiro lugar —54 anos— e a banda mais velha a conseguir um single em primeiro lugar na parada britânica, disse a Official Charts Company. McCartney tem 81 anos, enquanto Starr tem 83.

"É incompreensível. Isso me surpreendeu", disse McCartney em comunicado. "Também é um momento muito emocionante para mim. Eu amei!"

A música é o single mais vendido do ano até agora no Reino Unido, com 48.600 vendas físicas e por download com base nos primeiros sete dias após o lançamento, disse a Official Charts Company.

É também o single de vinil mais vendido do século até agora no Reino Unido, com mais de 19.400 cópias vendidas em vinil, e a faixa dos Beatles mais tocada em plataformas de streaming em uma semana, com 5,03 milhões de streams, acrescentou.