Fã de Taylor Swift põe 'pulseira da amizade' em estátua de Drummond

A estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade na orla do Rio de Janeiro recebeu uma pulseira da amizade dos fãs de Taylor Swift. A cantora faz a primeira de três apresentações na cidade nesta sexta-feira, antes de tocar em São Paulo na semana seguinte.

Estátua de Carlos Drummond de Andrade no Rio de Janeiro com 'pulseira da amizade' feita por fã de Taylor Swift - Reprodução

Os "swifties" criaram uma tradição de trocar pulseiras durante os shows da cantora, estimulados pelo verso "so, make the friendship bracelets, take the moment and taste it", ou "então faça as suas pulseiras da amizade, curta e aproveite o momento", da música "You’re on Your Own, Kid".

O propósito das pulseiras é estabelecer uma amizade e conexão entre os fãs. Elas são confeccionadas com nomes das músicas e dos álbuns da Taylor. As cores podem variar, mas seguem os tons que representam cada disco da artista —se for uma canção do Speak Now, as miçangas serão nos tons de roxo, por exemplo.

O sucesso foi tanto que, em 12 meses, houve um aumento de interesse de buscas por 'friendship bracelets' no Brasil, segundo dados do Google Trends.