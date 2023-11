Juiz aprova acordo da viúva de Elvis Presley sobre testamento de sua filha

São Paulo

A Justiça aprovou o acordo da viúva de Elvis Presley, Priscilla, sobre a disputa em torno do testamento de sua filha já morta, Lisa Marie. A única herdeira da mítica estrela do rock and roll morreu aos 54 anos, em 12 de janeiro, em Los Angeles, após uma parada cardíaca. Lisa Marie havia nomeado sua mãe como coadministradora de seu patrimônio.

Ela, no entanto, alterou sua vontade jurídica em 2016, ao retirar Priscilla do testamento e pôr sua filha mais velha, a atriz Riley Keough, como beneficiária. Em documentos judiciais, a viúva argumentou, em janeiro, que não havia sido notificada da alteração em vida, e que a mesma continha erros, por isso deveria ser considerada inválida.

Lisa Marie Presley ao lado da mãe, Priscilla Presley - AFP

Os detalhes do acordo incluem um pagamento único de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5 milhões, para Priscilla do seguro de vida de sua filha e um enterro confirmado em Graceland, a mansão de Elvis, o mais próximo possível do túmulo do ex-marido.

Está previsto ainda a nomeação do filho de Priscilla, Navarone Garibaldi, no testamento de Lisa Marie. Ela receberá também um pagamento de US$ 100 mil, cerca de R$ 500 mil, por ano, ao longo de dez anos, como conselheira especial da Elvis Presley Enterprises.