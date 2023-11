'Memória de Ninguém' é o livro de novembro do Clube de Leitura Folha

São Paulo

O luto tem muitas caras, é uma experiência bastante particular. Em "Memória de Ninguém", a carioca Helena Machado escreve sobre o que nasce a partir da morte do pai. Chegando aos quarenta anos, a protagonista experimenta uma crise pessoal e tenta lidar com memórias e traumas que batem à porta. O romance é o livro de novembro do Clube de Leitura Folha.

Arte da capa do livro 'Memória de Ninguém', de Helena Machado - Divulgação

A obra é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Romance de Estreia. Seu primeiro capítulo foi publicado na revista literária Granta, que dá espaço a nomes promissores da literatura de diferentes partes do mundo.

"Memória de Ninguém" é um resgate. A protagonista está diante do vazio e tenta dar contorno a memórias mais ou menos latentes. Acomodar as dores envolve refazer a costura de laços que a ligam a figuras do presente e do passado --isso inclui a mãe, as irmãs, os homens com quem ela se relacionou e, claro, o pai.

O livro foi elogiado pela ousadia na linguagem e pela criatividade na abordagem, com uma história que amplia o luto para além da tristeza e da melancolia que inevitavelmente o acompanham.

As reuniões mensais do Clube de Leitura Folha são realizadas toda última segunda-feira do mês, sempre às 20h, mediados pela jornalista e crítica literária Gabriela Mayer, uma das apresentadoras do podcast Café da Manhã.

No dia 27, para participar do encontro sobre "Memória de Ninguém", é só acessar este link do Zoom ou ingressar na sala com o número de reunião 889 2377 1003.

O Clube de Leitura Folha existe desde 2017 e, após uma breve pausa, foi retomado em abril deste ano, com a leitura de romances contemporâneos e clássicos.