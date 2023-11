Onde ver 'Monarch - Legado de Monstros', série derivada dos filmes de Godzilla

São Paulo

Depois que Godzilla arrasa San Francisco, nos Estados Unidos, dois jovens buscam descobrir a ligação do monstro com a misteriosa organização Monarch.

Cena da série 'Monarch - Legado de Monstros', da Apple TV+ - Divulgação

Na série "Monarch - Legado de Monstros". O personagem Lee Shaw é vivido, em duas fases, por Kurt Russell e Wyatt Russell, que são pai e filho na vida real. Novos episódios às sextas.

Apple TV+, 12 anos

Festival AfroPunk Bahia

O canal pago transmite ao vivo o evento em Salvador. Entre as atrações, Victoria Monét, Djonga, Gaby Amarantos e Carlinhos Brown cantando seu primeiro álbum, "Alfagamabetizado". Mais tarde, a Globo exibe um compacto com os melhores momentos.

Multishow, 19h, e Globo, 0h15, livre

Par Perfeito de Natal

Uma mulher vai ao casamento de seu ex com sua ex-melhor amiga acompanhada por um colega fingindo ser seu namorado. O canal abre a segunda temporada da faixa "Amor de Natal" com esta produção inédita rodada no México.

Lifetime, 21h05, livre

Aeroporto – Área Restrita

A quinta temporada da série brasileira mostra o trabalho da Polícia Federal nos aeroportos internacionais de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro. As apreensões vão de pacotes de droga a conteúdos biológicos.

Discovery, 21h10, Discovery+ e HBO Max, 14 anos

Besouro Azul

Uma relíquia alienígena cai nas mãos de um rapaz e o transforma no super-herói Besouro Azul. Este filme baseado nas HQs da DC Comics marca a estreia da brasileira Bruna Marquezine em Hollywood.

HBO, 22h, e HBO Max, 14 aos

Respect: A História de Aretha Franklin

A cantora e atriz Jennifer Hudson foi cotada ao segundo Oscar de sua carreira (o primeiro foi pelo musical "DreamGirls") pelo papel da rainha do soul nesta cinebiografia.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Sicário: Dia do Soldado

A sequência de "Sicário: Terra de Ninguém" traz um ex-agente, vivido por Benicio Del Toro, buscando se vingar de traficantes que mataram toda a sua família.

Record, 23h15, 16 anos