Filmes e séries gelados para sobreviver ao calor

São Paulo

Nos últimos dias, andou difícil pensar em outra coisa que não na onda de calor que engoliu boa parte do país. A previsão do tempo para a próxima semana já é um pouco mais amigável, ao menos para São Paulo, mas dada a crise climática, a fervura certamente se repetirá em breve.

Para ajudar a dar um refresco —ao menos na imaginação—, escolhi filmes e séries bem geladinhos e com muitos casacos a admirar.

"Certas Mulheres"

Baseada em três contos diferentes da escritora Maile Meloy, a adaptação de Kelly Reichardt cria pequenos pontos de contato entre as histórias, que não estão nos textos originais. A ação se passa em Livingston e arredores, no estado de Montana, no norte dos EUA.

Em uma das tramas, a advogada Laura Wells (Laura Dern) lida com um cliente infeliz (Jarred Harris). Em outra, Gina Lewis (Michelle Williams) negocia com um vizinho idoso (René Auberjonois) a compra de pedras para sua nova casa de campo. Na terceira, Jamie (Lily Gladstone), uma trabalhadora de uma fazenda, se encanta por Beth (Kristen Stewart), uma jovem advogada professora de um curso noturno.

Disponível para aluguel em ClaroVideo, Amazon e iTunes. 107 min.

Kristen Stewart em cena do filme 'Certas Mulheres' - Divulgação

"O Regresso"

"Leonardo DiCaprio come fígado de bisão cru a caminho de seu tão sonhado Oscar" é como eu descreveria este filme em poucas palavras, mas vamos lá. DiCaprio interpreta Hugh Glass, um caçador de peles que vive uma saga nas florestas nevadas das Dakotas, no norte dos EUA, após ser atacado por um urso e abandonado para morrer por seus companheiros de expedição, em 1823.

Disponível em Prime Video, Netflix, Star+, HBOMax e Mubi. 151 min.

Leonardo DiCaprio sofre em 'O Regresso', filme do diretor Alejandro Gonzalez Iñárritu - Divulgação

"Fargo"

A detetive Marge Gunderson (Frances McDormand), grávida de sete meses, investiga um homicídio triplo no estado gelado de Minnesota, depois que o vendedor de carros Jerry Lundegaard (William H. Macy) arma um esquema que envolve o sequestro de sua esposa para arrancar dinheiro de seu sogro. Rendeu a McDormand o primeiro de seus três Oscars.

Disponível para aluguel em iTunes, Google Play e Amazon. 98 min.

A atriz Frances McDormand em cena do filme 'Fargo' - Divulgação

"O Enigma de Outro Mundo"

Um grupo de cientistas americanos numa base na Antártica descobre uma forma de vida extraterrestre que toma o controle de outros seres vivos e os imita, colocando todos os membros da expedição em perigo. A versão de 1982 (há outras, uma de 1951, "O Monstro do Ártico", e outra de 2011, "A Coisa") é dirigida por John Carpenter, com Kurt Russel e Keith David.

Bônus: "Ice", o episódio 8 da primeira temporada de "Arquivo X" (disponível no PrimeVideo e no Star+) tem uma premissa parecida e dura só 42 min.

Disponível para aluguel em ClaroVideo, Amazon e iTunes. 108 min.

"O Iluminado"

A história de como muito trabalho e pouca diversão tornam Jack Torrance (Jack Nicholson), um escritor sofrendo de um bloqueio criativo, um cara chato. Torrance aceita o emprego de caseiro de um hotel isolado que fecha durante o inverno. Lá, resquícios de acontecimentos terríveis assombram o escritor e sua família, especialmente seu filho, Danny (Danny Lloyd), que é "iluminado" por poderes sobrenaturais.

Disponível na HBOMax. 143 min.

"Frozen: Uma Aventura Congelante"

A jovem princesa Anna encara uma aventura para se reconectar com sua irmã mais velha, Elsa, após esta acidentalmente colocar o reino de Arendelle em um inverno eterno com seus superpoderes gelados. Já começou a tocar "Let It Go"/"Livre Estou" na sua cabeça?

Disponível na Disney+. 102 min.

"Evereste"

A dramática história real de duas expedições simultâneas ao topo do monte Everest que são atingidas por uma tempestade de neve em 1996, com consequências terríveis. Entre os aventureiros estava o escritor Jon Krakauer ("Na Natureza Selvagem"), que depois escreveu um livro sobre os eventos, "No Ar Rarefeito". Com Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Keira Knightley e Emily Mortimer.

Disponível no Star+ e na ClaroTV+. 121 min.

"Enquanto Você Dormia"

A solitária Lucy (Sandra Bullock), que trabalha na bilheteria de uma estação de trem, salva a vida de seu crush, Peter (Peter Gallagher), após ele ser jogado nos trilhos por assaltantes e entrar em coma. No hospital, por motivos de comédia romântica, a família dele é levada a crer que os dois estão noivos, o que ela não desmente por outros motivos de comédia romântica. Até que ela conhece Jack (Bill Pullman), o irmão mais novo de Peter, e se apaixona por ele.

É frio, porque se passa em Chicago no Natal, mas é quentinho.

Disponível na Disney+, 103 min.

"Trapped" / "Entrapped"

Aqui começa a sessão de frio nórdico da newsletter.

Um detetive meio deprê, Andri Ólafsson (Ólafur Darri Ólafsson), investiga o misterioso aparecimento de um torso humano na pequena vila islandesa onde mora, na boca de um fiorde. O corpo pode ter vindo de uma balsa, que traz também um pária, um traficante de pessoas e sabe-se lá que outros problemas. Ao mesmo tempo, chegam a ex-mulher de Andri com o novo companheiro e uma tempestade de neve que isola o local, estilo Agatha Christie. Isso tudo na primeira temporada, "Trapped". Uma segunda leva, com os mesmos personagens principais, mas na capital Reykjavik, chegou à Netflix com o nome de "Entrapped" (e uma nova edição, que reduziu a história de oito para seis episódios).

Ambas as séries estão na Netflix. "Trapped" tem dez episódios; "Entrapped" tem seis episódios.

Ólafur Darri Ólafsson em cena de 'Trapped' - Divulgação

"Deadwind"

A detetive Sofia Karppi (Pihla Viitala), de volta ao trabalho após a morte acidental do marido e com duas filhas pequenas, investiga a morte de uma mulher e sua possível relação com um empreendimento imobiliário em Helsinque. O novato Sakari Nurmi (Lauri Tilkanen) é designado seu parceiro na investigação, e a relação dos dois se aprofunda ao longo das temporadas.

Disponível na Netflix. Três temporadas, 28 episódios.

"Wisting"

Em Larvik, na Noruega, um corpo é descoberto enterrado em uma fazenda de árvores de Natal. A apuração do detetive William Wisting (Sven Nordin) o leva a crer que se trata de uma vítima de um serial killer americano desaparecido há 20 anos. Para ajudar na investigação, dois agentes do FBI, Maggie Griffin (Carrie-Anne Moss) e John Bantham (Richie Campbell), vão à Noruega, mas suas identidades devem permanecer em segredo para evitar que o suspeito fuja novamente.

Complica a história o trabalho da jornalista Line, filha do investigador recém-viúvo, que acidentalmente se enrosca no trabalho policial e entra na mira do assassino.

Disponível na HBOMax. Duas temporadas, 18 episódios.

Geladinhos

"Blizzard" - "Plantão Médico"

Ao longo dos 15 invernos da duração da série, muitos episódios de "Plantão Médico" se passam em dias de nevasca, mas "Blizzard", o décimo episódio do seriado todo, já na primeira temporada, é o mais memorável deles.

Um plantão que começa atipicamente calmo no pronto-socorro do County General devido à neve logo vira um turbilhão quando um engavetamento envolvendo 31 veículos despeja dezenas de pacientes no hospital de uma vez só. A equipe do dr. Greene (Anthony Edwards) precisa então correr para salvar todas as vidas possívels, em longas tomadas contínuas dirigidas com maestria por Mimi Leder.

Disponível na HBOMax, 42 min.

"True Detective" - Quarta temporada’

A quarta temporada da série criada por Nic Pizzolatto e agora comandada por Issa López começa somente em 14 de janeiro, mas já há alguns teasers disponíveis. O novo mistério se passa no Alasca e será investigado por Jodie Foster e Kali Reis. Assista ao teaser mais recente aqui:

Veja antes que seja tarde

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"DNA do Crime"

Policiais federais de Foz do Iguaçu investigam os elos entre criminosos brasileiros e um mega-assalto a uma seguradora em Ciudad del Este. Com Maeve Jinkings e Rômulo Braga.

Disponível na Netflix. Oito episódios.

"Assassinato no Fim do Mundo"

Nova série dos criadores de "The OA", Brit Marling and Zal Batmanglij, mas mais... normal. Espere mais Agatha Christie e menos dancinhas mágicas. Emma Corrin e Harris Dickinson interpretam dois jovens detetives amadores que investigam uma série de mortes no Iowa e se apaixonam. Anos depois, ela lança um livro sobre a história e é convidada a participar de um retiro de um bilionário da tecnologia (Clive Owen) com outras grandes mentes da atualidade. Aí coisas começam a acontecer.

Os dois primeiros epísódios já estão na Star+. Os seis seguintes estreiam semanalmente, às terças.

"The Crown"

Chegou a primeira metade da última temporada da série que, como a familia real britânica gostaria de reforçar, não é um documentário. Nesta leva, chegamos ao fim trágico da vida da princesa Diana (Elizabeth Debicki).

Episódios 1-4 da sexta temporada estão disponíveis na Netflix.

"Rustin"

Cinebiografia de Bayard Rustin, um dos organizadores da marcha em Washington em 1963, ao lado de Martin Luther King. Rustin foi sendo escanteado do movimento e da história por ser gay.

Ainda pode acabar sendo a primeira indicação de Colman Domingo ao Oscar, ainda que as críticas não tenham sido lá muito positivas. Dirigido por George C. Wolfe e produzido pela companhia dos Obamas.

Disponível na Netflix a partir desta sexta (17). 106 min.

"Scott Pilgrim: A Série"

Nova adaptação dos quadrinhos de Bryan Lee O’Malley, com as vozes de todo o elenco original do filme de 2010, mas novas histórias. Meu colega Júlio Boll já assistiu e gostou. Aquele elenco, aliás, é um feito da natureza (e dos diretores de casting): Michael Cera (que já tinha feito "Juno"), Kieran Culkin ("Succession"), Aubrey Plaza ("The White Lotus"), Brie Larson ("As Marvels")...

Disponível na Netflix a partir desta sexta. Dez episódios.

Veja antes que seja tarde

Dica de filmes ou séries que sairão em breve das plataformas de streaming

"No Ritmo do Coração"

Nas águas do gelado litoral de Massachusetts, a garota Ruby (Emilia Jones), filha ouvinte de pais surdos, sonha em ser cantora. É o ganhador do Oscar de Melhor Filme mais 3/5 estrelas que você possa imaginar: simpático e inofensivo, nada menos e, principalmente, nada mais.

Disponível na HBOMax até 30.nov. 111 min.

"Expresso do Amanhã"

Filme de Bong Joon-ho ("Parasita"), adaptado de uma graphic novel francesa, sobre os últimos humanos sobreviventes de um apocalipse climático causado por humanos. A sociedade que restou agora vive em um trem gigante autossustentável que viaja através do globo, dividida entre os ricos (nos vagões da frente) e os pobres (na rabeira). Um grupo liderado por Curtis (Chris Evans) parte do fim do trem para começar uma revolução.

Deixa a Mubi no dia 30.nov. Também disponível em Looke, Globoplay, NetMovies (com anúncios), PlutoTV (dublado, com anúncios) e Runtime (dublado, com anúncios). 126 min.