Português Júlio Dinis entrega tudo em romance com casais de irmãos

Porto Alegre

Como se fossem capítulos de uma telenovela, os folhetins literários eram publicados periodicamente, em partes, nos jornais do século 19. Em 1866, em Portugal, o escritor Júlio Dinis escreveu uma história cheia de reviravoltas.

Cada capítulo encerrava de modo a deixar o leitor ansioso pelo próximo. Não é por acaso que o livro foi adaptado para a teledramaturgia brasileira. Em 1970, a novela foi levada ao ar pela antiga TV Record com Agnaldo Rayol no elenco. Em 1994, o texto ganhou uma versão para o SBT, com Débora Bloch no papel de uma das mocinhas.

Júlio Dinis, pseudônimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho (1839-1871) - Divulgação

Depois de sair como folhetim em Portugal, "As pupilas do senhor reitor" foi publicado em formato de livro no ano seguinte e tonou-se um clássico. Por isso, a obra integra a Coleção Folha Clássicos da Literatura Luso-Brasileira. O volume chega às bancas no domingo (19).

Dinis entrega tudo e não economiza no drama. Dois casais de irmãos —dois mancebos e duas raparigas— têm suas histórias cruzadas. Clara e Guida são duas órfãs que herdaram uma propriedade rural. Clara, a mais nova, fica noiva de Pedro, um jovem agricultor. Pedro é o irmão mais velho de Daniel, um médico recém-formado.

O senhor reitor que aparece no título é Antônio, um padre afetuoso que se esforça para manter a comunidade rural em harmonia. Se o padre é o reitor, as irmãs são suas pupilas. Com a orfandade, elas passaram a ser orientadas pelo padre.

Antônio foi professor de Daniel, antes que ele abandonasse o povoado para estudar na universidade. Na adolescência, Daniel conheceu e se apaixonou por Guida. Mas, ao retornar formado, encanta-se por Clara, noiva de seu irmão.

Para o colunista da Folha João Pereira Coutinho, a prosa de Dinis "é transparente como as águas do campo". "Mas, através dela, vemos um retrato notável do Portugal liberal —um país que, apesar de todas as promessas, não esqueceu nem suplantou o Portugal antigo das províncias e dos seus sentimentos intocados pela afetação ou pelo progresso", escreveu Pereira Coutinho na contracapa da edição.

COMO COMPRAR

Site da coleção: lusobrasileira.folha.com.br

Telefone: (11) 3224-3090 (Grande São Paulo) e 0800 775 8080 (outras localidades)

Frete grátis: SP, RJ, MG e PR (na compra da coleção completa)

Nas bancas: R$ 25,90 o volume

Coleção completa: R$ 598,80 à vista ou em até 12x de R$ 49,90 sem juros (para assinantes Folha e UOL)

Demais leitores: R$ 718,80 à vista ou em até 12x de R$ 59,90 sem juros

Lote avulso: R$ 150,20

A Coleção Clássicos da Literatura Luso-Brasileira reunirá um total de 30 livros, intercalando obras de grandes escritores portugueses e brasileiros, em edições em capa dura