Sebastião Salgado receberá prêmio em Londres em reconhecimento pela carreira

Londres | AFP

O renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado será premiado em reconhecimento por sua carreira, anunciou nesta terça-feira (14) a Organização Mundial da Fotografia, com sede em Londres, como parte de sua premiação anual de 2024.

A organização destacou que Salgado, 79 anos, receberá o prêmio "Outstanding Contribution to Photography" —contribuição notável para a fotografia—, o segundo latino-americano agraciado com a honraria, depois da mexicana Graciela Iturbide em 2021.

O fotógrafo Sebastião Salgado em exposição com imagens suas da Amazônia no California Science Center, em 2022 - Mario Tama/Getty Images via AFP

O prêmio homenageia uma pessoa ou grupo que influenciou de forma significativa o meio fotográfico, explica a organização em um comunicado.

"Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais proeminentes e famosos atualmente no cenário internacional, adquiriu uma enorme reputação por suas notáveis composições em preto e branco desenvolvidas ao longo de uma carreira de mais de 50 anos", afirma o texto sobre o artista.

O reconhecimento honorário, que Salgado receberá como o 16º vencedor desde sua criação em 2008, é parte do "Sony World Photography Awards", com o qual a organização britânica premia os melhores trabalhos do ano anterior. Os vencedores serão anunciados em 18 de abril de 2024.

"O estilo fotográfico característico de Salgado, que vai de retratos emotivos de comunidades indígenas e trabalhadores industriais a estudos sobre a migração e panoramas espetaculares do mundo natural, alcançou o público em todos os cantos do planeta", acrescenta a organização.

"Suas imagens, que foram expostas nas principais instituições culturais e apareceram em publicações especializadas em todo o mundo, viraram um símbolo do jornalismo fotográfico contemporâneo", destaca o comunicado.

Salgado selecionará dezenas de fotografias para uma exibição em Londres, que integrará a exposição da premiação, na Somerset House, de 19 de abril a 6 de maio de 2024.

"É uma honra receber este prêmio e que o público em geral possa desfrutar o meu trabalho. A fotografia é meu estilo de vida, a forma como me expresso e, ao longo da minha carreira, sempre procurei captar o momento histórico que estamos vivendo e contar as histórias das nossas espécies e do nosso planeta", afirma o brasileiro no comunicado.

"Você fotografa com base nas suas raízes. No meu trabalho, eu tento explorar nossa experiência compartilhada como seres humanos", conclui Salgado.