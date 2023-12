Saiba o quanto a família de 'Esqueceram de Mim', com Macaulay Culkin, era rica

The New York Times

A batalha em "Esqueceram de Mim" entre Kevin McCallister, de oito anos, vivido por Macaulay Culkin, e dois ladrões conhecidos como Wet Bandits tem se desenrolado nas telas ao redor do mundo todos os Natais desde que o filme estreou em 1990.

E a cada ano, para alguns espectadores, a grandiosa casa e o estilo de vida dos McCallisters inspiram sua própria tradição: perguntar-se quão rica era essa família.

O New York Times recorreu a economistas e pessoas envolvidas com o filme para encontrar a resposta.

Cena de "Esqueceram de Mim" - Divulgação

Os McCallisters são o 1%

No início do filme, um dos ladrões, Harry —vivido por Joe Pesci—, diz ao seu companheiro Wet Bandit, Marv —papel de Daniel Stern—, que a casa dos McCallisters é o principal alvo deles em um bairro rico.

"É essa, Marv; é o atum prateado", diz Harry antes de especular que a casa contém muitos "bens de primeira linha", incluindo videocassetes, aparelhos de som, joias muito finas e "títulos negociáveis estranhos".

A casa é a melhor pista sobre quanto dinheiro os McCallisters têm.

O atum prateado, ou pelo menos sua parte externa, é uma casa real, localizada na 671 Lincoln Avenue, no subúrbio de Winnetka, em Chicago, um dos bairros mais caros dos Estados Unidos, de acordo com o Realtor.com. Parece ter espaço suficiente para Kevin e seus quatro irmãos terem seus próprios quartos, mas também para acomodar um exército de visitantes.

Em 1990, a casa era acessível apenas para o 1% mais rico dos rendimentos domiciliares de Chicago, e isso ainda seria verdade hoje, de acordo com economistas do Federal Reserve Bank de Chicago.

Os economistas —Max Gillet, analista sênior de pesquisa; Cindy Hull, vice-presidente assistente e chefe interina do grupo de mercados financeiros; e Thomas Walstrum, economista sênior de negócios— chegaram a essa determinação após analisar dados, incluindo rendimentos domiciliares na região para 1990 e 2022, o valor do imóvel da casa, as taxas de hipoteca vigentes na época e os impostos e seguros.

Trabalhando com a suposição de que os McCallisters não gastaram mais de 30% de sua renda com moradia, os economistas também determinaram que a casa seria acessível para um domicílio com uma renda anual de US$ 305.000 em 1990 —cerca de US$ 665.000 em 2022, ou R$ 3,2 milhões.

No meio de 2022, uma casa semelhante custaria cerca de US$ 2,4 milhões (R$ 11,7 milhões), com base na estimativa do Zillow para a casa de "Esqueceram de Mim". Uma casa desse valor seria acessível para um domicílio com renda de US$ 730.000 (R$ 3,5 milhões), o que estaria no 1% mais rico dos domicílios da área de Chicago, disseram os economistas.

Como eles são tão ricos?

"Esqueceram de Mim" nunca explica o que os pais fazem para trabalhar.

Na internet, onde essa pergunta surge regularmente, algumas pessoas sugeriram que Kate McCallister é uma estilista, porque a casa tem vários manequins dentro, que mais tarde aparecem em uma das tentativas de Kevin de enganar os ladrões, fazendo-os pensar que ele não está, na verdade, sozinho em casa.

Todd Strasser, que escreveu os romances oficiais de "Esqueceram de Mim" e duas de suas sequências, disse em uma entrevista que não foi supervisionado de perto pelos cineastas. A orientação, segundo ele, foi essencialmente: "Aqui está o roteiro; faça o que quiser".

Então, no livro, ele fez a mãe de Kevin uma estilista, por causa dos manequins, e o pai de Kevin um empresário, porque era "uma aposta segura", disse ele.

Ele disse que nunca lhe ocorreu explicar detalhadamente como os McCallisters haviam conseguido seu dinheiro; ele achava que eles eram "classe média alta", mas não "super ricos".

Uma teoria dos fãs sugere que Peter McCallister está envolvido com o crime organizado. Segundo essa teoria, a casa dos McCallisters foi especificamente alvo de algum tipo de vingança, e a violência brutal de Kevin contra os ladrões é produto de uma criação exposta à atividade criminosa.

O Times não pôde descartar essa teoria.

O tio Rob pagou pelas passagens.

Um dado frequentemente citado sobre a riqueza da família é a viagem de Natal deles a Paris.

Levar 15 pessoas para Paris é caro, especialmente com os quatro adultos voando na primeira classe, mas os pais de Kevin não pagam pelas passagens de avião. No início do filme, Kate McCallister diz a um policial —que na verdade é Harry disfarçado— que o irmão de seu marido pagou pelas passagens. Esse irmão é o tio Rob.

Ele é um personagem secundário no primeiro filme, mas as poucas menções que ele recebe sugerem que ele é rico. Ele paga pelas passagens, tem um apartamento em Paris com vista para a Torre Eiffel e consegue acomodar 15 membros de sua família. (A sequência do filme "Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York" sugere ainda mais que o tio Rob é rico, mas essa análise é baseada apenas no primeiro filme.)

Um terceiro irmão, o tio Frank (o malvado), mora em Ohio e viaja com a família de Illinois para Paris. Não sabemos nada sobre sua renda, mas sabemos que ele é pão-duro. Na casa de seu irmão em Illinois, ele evita pagar a conta de pizza de US$ 122,50 (cerca de R$ 600). No avião, jantando na primeira classe, ele diz para sua esposa colocar os saleiros e pimenteiros de cristal em sua bolsa.

O filme não é sobre dinheiro

Eve Cauley, a decoradora de cenários de "Esqueceram de Mim", foi responsável pela decoração, como móveis e papel de parede, dentro da casa dos McCallister, que foi filmada em cenários construídos em uma escola local.

Ela disse em um e-mail que a casa não era mobiliada de forma cara, mas tinha uma aparência deliberadamente "imponente e sofisticada".

Quando o filme foi feito, azul-marinho e rosa empoeirado eram cores populares de design de interiores, disse Cauley. Mas ela se inspirou em pinturas de Norman Rockwell e cartões de Natal antigos para usar vermelhos, verdes e dourados saturados na casa da família.

Hughes disse a ela que queria que a casa tivesse uma "aparência atemporal", disse ela. "Ele me disse que gosta que seus filmes pareçam um pouco mais bonitos e limpos do que a realidade, já que seu objetivo ao fazer filmes é entreter o público e animá-los", disse ela.

Cauley também deu um conselho para as pessoas que procuram uma resposta sobre a renda da família.

"Para mim, com todo respeito, os fãs que discutem sobre a renda dos pais ou o custo da casa deveriam, em vez disso, simplesmente aproveitar o filme", disse ela.

"Afinal, John Hughes e o diretor Chris Columbus criaram esse filme comovente e engraçado como entretenimento para o público, para animar os espíritos durante as festas. E ele animou, e ainda anima, os espíritos."