Atrizes de várias gerações estrelam o filme 'O Clube dos Milagres', no streaming

São Paulo

Em 1967, um grupo de amigas de um subúrbio de Dublin vence um concurso na igreja local e ganha uma viagem para Lourdes, cidade no sul da França que atrai peregrinos do mundo inteiro, no filme "O Clube dos Milagres".

Cena do filme "O Clube dos Milagres" - Divulgação

Antes de partir, elas reencontram outra amiga, que mora há 40 anos nos Estados Unidos e decide ir junto. Na jornada, feridas do passado são reabertas, mas alguns milagres de fato acontecem. Com Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney.

Para compra ou aluguel em Amazon Prime video, Apple TV+, Google Play, Now, Vivo Play e YouTube, 10 anos

Agradecimentos e Desculpas

Neste drama sueco, uma mulher se vê sozinha no final de sua gravidez. Mas sua irmã mais nova, ainda muito imatura, vem para ajudar.

Netflix, 16 anos

Formula Dreams

Cinco crianças entre oito e 12 anos de idade competem na Copa SP de kart. Além de vencer os campeonatos da categoria, todas elas sonham com a Fórmula 1. Minissérie brasileira em dez episódios.

HBO Max, livre

Já disponível para compra ou aluguel e exibido pelo canal Arte1, chega à plataforma o filme de Roberto de Oliveira sobre a gravação do lendário álbum de Tom Jobim e Elis Regina, em Los Angeles, em 1974.

Globoplay, 12 anos

Mavka – Aventura na Floresta

Mavka é o espírito protetor de uma floresta, cobiçada pela malvada Kylina. Mas a guardiã baixa a guarda quando se apaixona por Lucas, um humano. Longa em animação produzido na Ucrânia.

Telecine Premium, 22h, livre

A sitcom do Multishow virou filme, última atração da faixa "Cinema 2024". Jefinho, papel de Rodrigo Sant’anna, quer se tornar pagodeiro, mas se envolve com a mulher do dono de sua gravadora.

Globo, 22h25, 14 anos

Fuga Implacável

Um executivo e sua família desaparecem durante férias na Espanha. O único que escapa é o filho mais velho, que tenta salvar os demais. Com Bruce Willis e Henry Cavill.

SBT, 23h15, 14 anos