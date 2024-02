Ativistas colam na tela 'O Nascimento de Vênus' fotos de desastres naturais

São Paulo

Ativistas do movimento ambientalista Ultima Generazione realizaram um protesto nesta terça-feira (13) na Gallerie degli Uffizi, em Florença.

Os manifestantes cobriram o quadro "O Nascimento de Vênus", de Sandro Botticelli, com imagens de desastres naturais causados pelas mudanças climáticas. Os registros são de uma cidade toscana devastada por inundações no ano passado.

Ativistas do movimento 'Ultima Generazione' atacam quadro 'O Nascimento de Vênus', de Botticelli - Marie-Laure Messana/ Ultima Generazione / AFP

As fotografias, porém, não foram coladas diretamente sobre a tela, já que uma película de vidro protege a obra. Esse não é o primeiro protesto em museus da Europa.

Em janeiro, duas ativistas jogaram sopa no quadro da Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, no Museu do Louvre, em Paris, na França.

A obra fica sob um vidro blindado e não foi afetada diretamente. No protesto, as duas mulheres falaram sobre alimentação sustentável após invadirem uma área isolada. Também exibiram uma camiseta com os dizeres "Resposta Alimentar".

Em 2022, o mesmo quadro foi atacado por um visitante no Louvre. Um homem, disfarçado com uma peruca e uma touca, numa cadeira de rodas, jogou algo parecido com uma torta na obra. O arremesso, porém, não atingiu a pintura, e apenas deixou uma macha de creme branco no local.

Em outubro do mesmo ano, foi a vez do quadro "Girassóis", de Vincent Van Gogh, ser alvo de ataques. À época, ativistas jogaram um pacote de sopa de tomate na pintura para chamar atenção e pressionar o governo do Reino Unido a decretar o fim do uso de combustíveis fósseis.