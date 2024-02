Cinco filmes com Jodie Foster para quem gostou de 'True Detective: Terra Noturna'

São Paulo

Aqui na autobatizada Bancada das Séries (eu e a colunista Luciana Coelho sentamos lado a lado na Redação) só se fala de "True Detective: Terra Noturna", seu ponto de vista radicalmente feminino, seu final inteiramente satisfatório (exibido no último domingo, 18) e suas duas estrelas, Jodie Foster e Kali Reis.

Enquanto a ex-boxeadora profissional Reis tem apenas três papéis em frente às câmeras, Foster é a definição de veterana da indústria, com uma carreira quase tão longa quanto os seus 61 anos.

A experiente atriz vive uma renascença, com sua quinta indicação ao Oscar, por "Nyad" (Netflix)—a primeira como coadjuvante desde 1976—, e o retorno à televisão —num elenco regular pela primeira vez desde 1974.

Aqui vão cinco outros filmes com um pouco do que Foster faz de melhor em "True Detective" e em sua filmografia como um todo: combinar vulnerabilidade e força, um interior sensível e cru protegido por uma carapaça de competência e fadiga com um mundo de constantes decepções.

"Taxi Driver" (1976)

No filme de Martin Scorsese —o segundo com Foster, depois de "Alice Não Mora Mais Aqui" (iTunes)—, Robert DeNiro interpreta Travis Bickle, um taxista instável que se torna obcecado com uma jovem (Cybill Shepherd) e com a ideia de livrar Nova York do crime. Foster, então com 13 anos, interpreta Iris, a quem Bickle decide tentar tirar da prostituição.

Looke, Oldflix, NetMovies e HBOMax, 113 min.

Jodie Foster e Robert DeNiro em cena de 'Taxi Driver', de Martin Scorsese - Divulgação

"O Silêncio dos Inocentes" ("The Silence of the Lambs", 1991)

Segundo Oscar de Foster, em sua terceira indicação, mas também o papel mais marcante de sua carreira. Certamente, se os eleitores da Academia soubessem que "O Silêncio dos Inocentes" viria tão pouco tempo depois de "Acusados" (1988, Looke, Netmovies, Oldflix), pelo qual foi premiada, a história do cinema seria outra (Glenn Close poderia ter ganhado por "Ligações Perigosas" e seríamos poupados de "Era Uma Vez Um Sonho"!).

Em "Silêncio...", Foster interpreta Clarice Starling, uma novata agente do FBI que precisa da ajuda de um psiquiatra serial killer canibal, Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), para desvendar o sequestro da filha de uma senadora e uma série de mortes de mulheres.

Prime Video, 113 min.

"Contato" ("Contact", 1997)

Ellie Arroway (Foster) é uma astrônoma que detecta um sinal de rádio vindo do espaço. Para interpretar a mensagem encriptada e realizar sua missão —e determinar se ela de fato vem de alguma forma de vida alienígena avançada— a obstinada cientista se alia a um misterioso bilionário (John Hurt) e terá que enfrentar as resistências e ambições de colegas, do governo e até de seu interesse amoroso, Palmer Joss (Matthew McConaughey).

Para aluguel em Amazon, iTunes e YouTube, 150 min.

Cena do filme 'Contato', de Robert Zemeckis - Divulgação

"O Quarto do Pânico" ("Panic Room", 2002)

Mãe (Foster) e filha (Kristen Stewart), sozinhas em sua nova casa em Nova York, viram alvo de bandidos que querem roubar uma carga preciosa escondida justamente no quarto do pânico onde as duas se escondem. Talvez mais hitchcockiano dos filmes de David Fincher, cheio de movimentos de câmera chamativos (e o uso de muitos efeitos especiais computadorizados então novíssimos).

Para aluguel em Amazon, Claro Vídeo, iTunes e YouTube, 111 min.

Jodie Foster e Kristen Stewart em cena de 'O Quarto do Pânico', de David Fincher - Divulgação

"O Plano Perfeito" ("Inside Man", 2006)

Um grupo de assaltantes liderados por Dalton Russell (Clive Owen) faz os clientes e funcionários de um grande banco em Nova York reféns. Enquanto o detetive Keith Frazier (Denzel Washington) tenta negociar a liberação dos sequestrados, o dono do banco, Arthur Case (Christopher Plummer), contrata Madeline White (Foster), uma "fixer", para proteger informações sensíveis que podem vir à tona com o crime.

Telecine, 129 min.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Fanny & Alexander"

Para os interessados em clássicos, "Fanny & Alexander", drama de Ingmar Bergman ganhador de quatro Oscars, chegou ao Sesc Digital, de graça. Faltou dizer na semana passada que a plataforma também tem "Bom Trabalho", de Claire Denis.

Sesc Digital, 188 min.

Cena do filme 'Fanny e Alexander', dirigido por Ingmar Bergman, cujo roteiro é baseado em fatos da infância do cineasta sueco - Divulgação

"Mea Culpa"

Thriller erótico com Kelly Rowland (do grupo Destiny’s Child) como a advogada Mea Harper, defensora de Zyair Malloy (Trevante Rhodes), um artista sedutor suspeito da morte da namorada.

Netflix, 120 min.

"Na Real" ("The Real World")

Os millennials mais velhos se lembrarão do BBB original, "The Real World", invenção da MTV americana para ter uma novela sem ter que gastar dinheiro com roteiros. Chega neste sábado (24), à Netflix, a nona temporada da série, que se passa em Nova Orleans. Ah, o ano 2000!

Netflix, a partir de sábado (24), 23 episódios.

"Casamento Impossível"

Comédia romântica sul-coreana, em que Na Ah Jeong (Jeon Jong Seo) aceita se casar com seu amigo Lee Do Han (Kim Do Wan), para ajudá-lo a esconder um segredo. Contudo, o irmão mais novo dele, Lee Ji Han (Moon Sang Min), resiste a aceitá-la na família.

Estreia na segunda (26) no Rakuten Viki.

Lee Ji Han (Moon Sang Min) e Na Ah Jeong (Jeon Jong Seo) em cena de 'Casamento Impossível', da Rakuten Viki - Divulgação

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" ("Shogun")

Já assisti aos dois primeiros episódios desta minissérie, uma nova adaptação do livro de James Clavell de 1975 sobre o piloto inglês de um navio holandês que se torna peça-chave na disputa de poder entre cinco suseranos e os jesuítas portugueses no Japão em 1600.

Pelo curto espaço aqui, digo apenas que a produção é lindíssima, com fortes atuações de Cosmo Jarvis ("Persuasão"), Anna Sawai ("Monarch: Legado de Monstros") e Hiroyuki Sanada ("John Wick 4: Baba Yaga"). Aguardo ansiosamente pelos demais episódios.

Estreia na terça (27) no Star+ e no Disney+, com dois episódios. Os oito seguintes estreiam um por semana, às terças.

Hiroyuki Sanada como Yoshii Toranaga em 'Xógum: A Gloriosa Saga do Japão', da Star+ - Kurt Iswarienko/FX

Anote na agenda

Este fim de semana tem as duas últimas oportunidades de aspirantes ao Oscar deste ano fazerem discursos que chamem a atenção dos eleitores —a votação está aberta desde quinta (22) e vai até terça (27).

No sábado (24), o sindicato dos atores entrega seus troféus, com todos de olho nas disputas mais acirradas, por Melhor Ator —entre Cillian Murphy ("Oppenheimer") e Paul Giamatti ("Os Rejeitados)—, e por Melhor Atriz, entre Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores") e Emma Stone ("Pobres Criaturas").

No domingo (25), acontece o "Oscar do cinema independente", o Film Independent Spirit Awards, quando poderão subir ao palco representantes de filmes que concorrem ao prêmio da Academia, como "Vidas Passadas", "Ficção Americana", "Anatomia de Uma Queda" e "Zona de Interesse".

30º SAG Awards, ao vivo na Netflix no sábado (24), a partir das 21h.

Film Independent Spirit Awards, ao vivo no YouTube no domingo (25), a partir das 19h.

HBOMax vira Max

Na próxima terça (27), o serviço muda de nome e de cara e passa a centralizar produções de HBO, Warner Bros., DC, canais Discovery, Cartoon Network, Discovery Kids e Adult Swim. A depender do dispositivo e do sistema operacional, o aplicativo atualizará sozinho para a nova plataforma. Se não, será necessário baixar o novo app.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Distúrbio" ("Unsane", 2018)

Uma jovem (Claire Foy) deixa sua cidade natal para fugir de um stalker, mas acaba internada em um hospital psiquiátrico sem saber bem o que é realidade e o que não é. Dirigido por Steven Soderbergh, foi filmado inteiramente com um iPhone 7.

Na Mubi até 29 de fevereiro, 98 min.