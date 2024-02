Como quadro de Rembrandt foi de US$ 17 mil para US$ 14 milhões com disputa autoral

Nova York | The New York Times

Em 2021, a Christie's colocou "A Adoração dos Reis", uma pintura do século 17, à venda. Identificou aquela cena de Natal de tons escuros como sendo de um artista associado a Rembrandt. Seu valor estimado na época era de US$ 17 mil, ou R$ 84 mil.

Mas alguns licitantes acharam que a pintura, não maior do que uma folha de papel, era um tesouro não descoberto que poderia realmente ser de Rembrandt. O preço de venda foi de US$ 992 mil, cerca de R$ 4,9 milhões.

A pintura 'Adoração dos Reis', datada do século 17 e recentemente atribuída a Rembrandt - Sotheby's/Divulgação

Dois meses atrás, apenas dois anos após a última venda, a pintura foi leiloada novamente, desta vez na Sotheby's. Foi listada como sendo do próprio Rembrandt, e o preço disparou. O preço de venda desta vez foi de US$ 13,8 milhões, cerca de R$ 68,7 milhões.

A escalada meteórica de valor é uma evidência marcante de quanto a autenticidade importa mais do que a estética quando se trata de prever o valor de uma pintura.

Também é um lembrete do poder dos experts. A mudança dramática de valor ocorreu apenas porque alguns especialistas decidiram que a pintura era de Rembrandt. Mas mesmo hoje, outros não estão convencidos de que "A Adoração dos Reis" é realmente desse mestre.

Reatribuições Acontecem

Em 1973, por exemplo, o Metropolitan Museum of Art, em Nova York, reatribuiu cerca de 300 pinturas, aproximadamente 15% das que estão em sua coleção europeia. Uma das rebaixadas foi um retrato de Filipe 4º que havia sido listado como um Diego Velázquez.

Quase 40 anos depois, o museu mudou de ideia e voltou a atribuição para Velázquez, dizendo que uma limpeza revelou características inconfundíveis da técnica daquele artista. A pintura foi pendurada, mais uma vez, entre outros mestres antigos.

Mas quando as atribuições mudam, muitas vezes os valores também mudam. Por exemplo, quando o "Salvator Mundi", um retrato de Cristo que havia sido catalogado desde 1900 como sendo de um artista que trabalhou no estúdio de Leonardo da Vinci, foi vendido em meados dos anos 2000, o preço foi inferior a US$ 10 mil.

Reatribuído a Da Vinci, foi vendido em 2013 por US$ 83 milhões e depois novamente por US$ 127,5 milhões. Embora alguns especialistas ainda tivessem dúvidas sobre sua autenticidade, a pintura estabeleceu um recorde de leilão em 2017, sendo vendida por US$ 450,3 milhões após uma intensa campanha de marketing da Christie's.

"A Adoração", que teria sido pintada por volta de 1628, em seus 400 anos de vida foi vista em vários momentos como uma obra de Rembrandt. Em seu catálogo, a Sotheby's observou que a obra foi descrita em 1822 como "um exemplar extraordinariamente bom do mestre" e foi exibida como sendo de Rembrandt na década de 1950.

Mas a autoria de Rembrandt foi contestada em 1960 por um historiador de arte alemão, Kurt Bauch. A Sotheby's, por sua vez, disse que ele havia olhado apenas para uma fotografia da pintura.

Três anos depois, foi posta à venda pela Sotheby's como uma obra de Rembrandt, mas não foi vendida. Em 1985, a pintura voltou ao mercado, na Christie's, e desta vez foi arrematada —mas apenas como uma obra do "círculo" de Rembrandt.

Em 2021, quando a Christie's pôs a obra à venda em Amsterdã, ela ainda era vista desta forma. No catálogo da casa de leilões, o curador holandês Christiaan Vogelaar disse que "Adoração" lembrava o trabalho tanto de Willem de Poorter, visto por alguns como tendo sido aprendiz de Rembrandt, quanto de Jan Adriaensz van Staveren.

No entanto, os licitantes claramente pensaram que poderia ser do mestre, e o preço subiu para 860 mil euros, ou US$ 992 mil.

Uma Questão de Autenticidade

A Sotheby's dedicou um catálogo de 62 páginas apenas para "Adoração" e detalhou seu rigoroso esforço de 20 meses que levou à reatribuição, incluindo análise de raios-X e imagens de infravermelho. A casa de leilões agradeceu a sete especialistas que haviam visto a pintura e compartilhado suas opiniões.

Mas no dia do leilão, Jorgen Wadum, que trabalhava no Mauritshuis em Haia e era chefe de conservação na galeria nacional da Dinamarca, enviou uma carta à Sotheby's que atestava "discrepâncias significativas" entre "Adoração" e "pinturas de Rembrandt iniciais e autenticadas". A carta foi endossada por um especialista em Rembrandt e um conservador especializado em obras dos séculos 16 e 17.

A Christie's também manteve a autoria de "Adoração", que disse ter sido baseada em consultas com "principais especialistas independentes em Rembrandt".

"Não foi aceito como sendo uma obra autógrafa e foi oferecido de acordo como sendo do círculo de Rembrandt", disse a Christie's em comunicado. "Entendemos que esta continua sendo a visão predominante."

O Caso para o Mestre Holandês

Um especialista que aconselhou a Sotheby's, Volker Manuth, disse que olhou para "Adoração" por quatro dias e ficou convencido de que era de Rembrandt. Ele apontou elementos na pintura que, segundo ele, mostram a capacidade do mestre holandês de adicionar contexto a um momento no tempo.

Por exemplo, Manuth disse que uma pá no primeiro plano de "Adoração" prenuncia um momento na Bíblia em que Maria Madalena vê Jesus pouco antes de sua ascensão e acredita que ele é um jardineiro.

"Ele está incluindo parte do fim, bem como do começo de toda a história", disse Manuth sobre o artista. A Sotheby's citou muitas evidências em seu catálogo, incluindo semelhanças entre "Adoração" e uma gravura de 1630 de Rembrandt, "A Apresentação no Templo Com o Anjo", como o agrupamento apertado de figuras em ambas as obras.

A casa de leilões também apontou como a orelha de José em "Adoração", "pintada com um único traço de branco atuando como destaque", se assemelha à orelha em um esboço de Rembrandt pertencente ao Museu J. Paul Getty.

O mundo da arte conta com especialistas com uma forma especial de discernimento às vezes referida como "um bom olho". Essa habilidade é frequentemente atribuída a uma bolsa de estudos rigorosa, familiaridade com um grande número de obras e sensibilidade intuitiva. Embora tenha passado a incluir tecnologia como raios-X, o conhecimento especializado é subjetivo e as opiniões frequentemente não são uniformes.

Por décadas, a última palavra sobre as atribuições de Rembrandt foi Ernst van de Wetering, o presidente de longa data do Projeto de Pesquisa Rembrandt. O projeto produziu um catálogo raisonné de seis volumes da obra do artista que é amplamente considerado como autoritário. Não inclui "Adoração". Alguns especialistas dizem que a morte de van de Wetering em 2021 abriu espaço para outras opiniões.

No ano passado, a Christie's vendeu duas obras após novas pesquisas do Rijksmuseum em Amsterdã as atribuírem a Rembrandt. Em um extenso artigo, o jornal holandês NRC relatou preocupações sobre as atribuições dessas obras, bem como "Adoração".

Debates sobre a autoria de Rembrandt existem há muito tempo, disse Anna Tummers, professora da Universidade de Ghent, na Bélgica, que escreveu "O Olho do Conhecedor: Autenticando Pinturas de Rembrandt e Seus Contemporâneos". Ela observou, no entanto, que a morte de van de Wetering deixou "um pouco de vazio".

Quando um especialista tão importante está fora do caminho, "as casas de leilão veem mais oportunidades", disse Tummers em uma entrevista.

O Caso Contra

Em sua carta questionando a atribuição, Wadum citou várias razões pelas quais ele não achava que a pintura tivesse sido criada por Rembrandt.

Para começar, ele disse que a maneira como a tinta foi aplicada em "Adoração" não era típica da maneira como o jovem Rembrandt construía a pintura, citando vários exemplos.

Linhas em uma parte de "Adoração" que a Sotheby's havia descrito como "marcadas rapidamente com uma ponta afiada" eram muito retas e pontiagudas, ele argumentou, e faltavam "os pequenos cachos ou ganchos vistos repetidamente nos arranhões e desenhos de Rembrandt".

Wadum também se concentrou nas túnicas usadas pelos três reis. A túnica do rei mais à direita, ele disse, "exibe numerosos reflexos manchados de branco, beirando o excesso, quase desconfortavelmente reminiscente de Rembrandt".

"A técnica e aplicação da tinta sugerem um artista trabalhando no estilo de Rembrandt, mas construindo a cena de forma diferente", escreveu, colocando as figuras, não como ele pintou, mas em pontos preconcebidos.

Quando "Adoração" foi a leilão em dezembro, foi listada pela Sotheby's como tendo um preço garantido, o que significa que alguém concordou em pagar uma quantia mínima, se o lance não a superasse.

Como acabou acontecendo, ninguém fez um lance, e a pintura foi concedida ao fiador não identificado pelo preço de US$ 13,8 milhões.