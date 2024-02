Disco de Kanye West sai e volta a streaming da Apple após conflito na distribuição

São Paulo

O rapper Kanye West enfrenta uma série de problemas relacionados ao álbum "Vultures 1", lançado neste mês.

Isso porque a Apple Music e o Itunes removeram o álbum de seus catálogos nesta quinta-feira (15) por problemas com a distribuidora do disco.

Rapper Kanye West - Jean-Baptiste Lacroix / AFP

Em entrevista à revista Billboard, a empresa distribuidora diz que um cliente enviou às plataformas o álbum por meio de processos automatizados, violando o contrato de serviço. Por isso, decidiu retirar o disco dos serviços de streaming. Após o imbróglio, o trabalho já está disponível novamente nas plataformas.

Já no último dia 9, o rapper teve uma transmissão ao vivo interrompida após se declarar antissemita. Ele revelava faixas de "Vultures", na plataforma Veeps, em uma transmissão a partir do ginásio esportivo Chicago's United Center, vestindo uma máscara de Jason, personagem de "Sexta-feira 13".

Além disso, o músico Ozzy Osbourne se recusou a deixá-lo usar trechos da música "Iron Man" em uma faixa do disco e chamou o cantor de antissemita.

Apesar da proibição, West teria reproduzido a canção do "Vultures 1" durante uma festa. Ela, porém, não está na versão final do álbum.

Já os detentores dos direitos do catálogo de Donna Summer afirmam que o cantor incluiu no disco trechos da canção "I Feel Love" mesmo não tendo sido autorizado a usá-la. A música foi removida do Spotify em razão do imbróglio.

Sobre as plataformas de streaming terem removido suas músicas, ele diz que tal atitude só o ajudou. "Somos número um. Enquanto eu respirar, estarei aqui pelos meus artistas. É isso que a indústria faz, ela atravessa seu caminho. Os diamantes são infinitos, mas as pessoas fazem disso um mercado", afirmou.