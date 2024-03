Onde assistir aos curtas indicados ao Oscar, como 'E Depois?' e 'Invincible'

O curta-metragem é um formato experimental por natureza e não é raro encontrar pérolas narrativas nesta categoria do Oscar. Este ano, três dos cinco concorrentes contam histórias de superação de forma diferente. E todos podem ser vistos online no Brasil.

Cena do curta 'A Incrível História de Henry Sugar', de Wes Anderson - Divulgação

"A Incrível História de Henry Sugar" (Netlifx, 10 anos) é adaptado da obra de Roald Dahl. "E Depois?" (Netflix, 16 anos) mostra David Oyelowo superando um trauma. "Knight of Fortune", sobre o luto, pode ser visto gratuitamente no FilmNow. "Red, White and Blue", sobre um aborto, está no Vimeo, assim como "Invincible", uma história real.

Domingão com Huck

Estreia oficial da pista do Domingão na Dança dos Famosos. Dezesseis celebridades se apresentam pela primeira vez, em grupos, para dançar o charme, ritmo que marcou os bailes cariocas nos anos 1990. Na bancada de jurados estão Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e os atores Giovanna Antonelli e Antônio Calloni.

Globo, 17h30, livre

Super Mario Bros. O Filme

Baseado no game da Nintendo, o filme teve a segunda maior bilheteria global de 2023. Mario e Luigi trabalham juntos como encanadores. Quando os dois viajam por um labirinto subterrâneo vão parar num universo paralelo que acaba separando os dois por causa da ganância de um rei - aí a aventura começa.

Prime Video e Telecine Pipoca, 20h, livre

Descobrindo Portugal

Série documental em quatro episódios, produzido em parceria com a Revista Gula, que retrata um dos destinos mais procurados por brasileiros no exterior. A apresentadora Muriel Porfiro desembarca no país para mapear aromas, paladares e a pluralidade de atrações.

CNN Brasil, 23h30, livre

Canal Livre

A vida e a obra de um dos mais importantes artistas brasileiros, Candido Portinari, serão debatidas com seu filho, João Cândido Portinari, diretor do Projeto Portinari, que busca tornar as criações do pintor acessíveis a todos. No painel, os jornalistas Fernando Mitre, Adriana Araújo e Gisele Kato. Apresentação de Rodolfo Schneider.

TV Cultura, 00h