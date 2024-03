REP Festival anuncia lineup com Racionais e Djonga após edição caótica em 2023

São Paulo

O REP Festival, evento de rap, trap e funk que acontece no Rio de Janeiro, anunciou as atrações de sua edição deste ano. O festival terá shows de nomes como Racionais MCs, Djonga, Orochi, Veigh e Cabelinho, entre outros.

Ice Blue e Edi Rock em show dos Racionais MC's no Breve Festival, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte - Bruno Kawagoe/Divulgação

Marcado para os dias 20 e 21 de abril no Parque Olímpico da capital fluminense, o REP Festival terá duas atrações surpresas. O cartaz do evento conta com dois nomes ocultos, que serão revelados futuramente.

Realizado desde 2019, o festival volta após a última edição, realizada em fevereiro do ano passado, ter sido marcada por problemas. As chuvas transformaram o evento num imenso lamaçal.

Os shows, que aconteceram numa fazenda em Guaratiba, zona oeste da cidade, atrasaram ou foram cancelados. Imundas, as pessoas xingaram a organização do festival, chegando a avistar cobras e pererecas em meio à lama.

Também se apresentarão no REP Festival deste ano gente como Ryan SP, Xamã, Maneirinho, MC Daniel, Major RD, Poze, TZ da Coronel, Don L, Kayblack, Leall, Oruam, Sant, Slipmami, MC Luanna e Chefin, entre muitos outros. Veteranos como MV Bill e Marechal engrossam a escalação.

Com quatro palcos, o REP Festival este ano terá um espaço para encontros. Nele, vão se apresentar de maneira conjunta Cynthia Luz com Marcelo Falcão e Tássia Reis, Hariel com Don Juan, Tasha e Tracie com Kyan, Sidoka com FBC e ADL com Dexter, Papatinho e MC Carol, entre outros.

Na próxima edição, o REP Festival espera receber 50 mil pessoas em cada um de seus dois dias. Os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 370, e podem ser comprados a partir das 14h desta segunda-feira (4) no site do evento.