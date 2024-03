'Transformei minha dor em produtividade', diz Shakira sobre seu novo álbum

The New York Times

Para Shakira, 2022 foi um ano de desgosto. Décadas de sucessos e inovações no crossovers de pop latino não conseguiram proteger a estrela pop colombiana de convulsões pessoais. Sob os holofotes do casal de celebridades, ela terminou o relacionamento com o jogador de futebol Gerard Piqué, seu parceiro por 11 anos e pai de seus dois filhos, Milan e Sasha.

Seu pai foi hospitalizado duas vezes por uma queda que causou traumatismo craniano; ele acabou precisando de uma cirurgia cerebral adicional em 2023.

Shakira divulga capa de novo álbum - Reprodução

Shakira também enfrentava acusações de evasão fiscal em um caso de longa data questionando se ela havia morado principalmente na Espanha de 2012 a 2014; ela declarou residência lá em 2015. Em novembro passado, ela concordou em pagar uma multa de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 40,5 milhões), citando "o melhor interesse dos meus filhos".

Apenas alguns dias antes, Shakira havia recebido o Grammy Latino de canção do ano por "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", uma colaboração com o produtor argentino Bizarrap com trocadilhos claramente direcionados a Piqué e sua namorada.

A música foi uma das várias canções que Shakira lançou diretamente sobre o término: a sarcástica "Te Felicito"; a arrependida "Monotonía"; a sessão com Bizarrap, "Acróstico", uma balada prometendo a seus filhos que ela permaneceria forte; e "TQG" ("Te Quedó Grande"), um dueto de reggaeton provocante com a estrela colombiana Karol G, que também passou por um término público. "TQG" acumulou mais de 1 bilhão de streams.

Essas músicas reaparecem no primeiro álbum de Shakira desde 2017, "Las Mujeres Ya No Lloran", lançado nesta sexta-feira. Quase todas as faixas lidam com altos e baixos românticos, moldados em estruturas pop nítidas e melodiosas.

O álbum continua a tendência de Shakira ao longo de sua carreira de reunir música e colaboradores de toda a América, explorando rock, eletropop, trap, bachata dominicana, afrobeats ao estilo nigeriano e cúmbia e polca mexicanas regionais. Seus convidados incluem Cardi B, Ozuna e Rauw Alejandro. Nenhum deles ofusca Shakira, que é brincalhona ou crua conforme cada momento exige.

Shakira falou sobre o álbum em sua cozinha de paredes brancas em sua casa em Miami, onde uma fritadeira de ar estava sobre o balcão atrás dela; um coelho de estimação em um cercado estava ao seu lado.

Ao contrário de Barcelona, Miami é um polo do pop latino onde, segundo ela, "tenho a sensação de que farei muito mais música agora". Vestindo uma regata preta, com cabelos em longas ondas loiras, Shakira falou alegremente e de forma expansiva sobre um álbum que, para ela, era "alquímico". Estes são trechos editados da conversa.



O álbum conta uma história? Nas primeiras músicas, você está se perguntando como segurar alguém. Mas no final, você está bastante irritada.

Há uma narrativa. É um álbum conceitual sem ser minha intenção inicial. Você sabe, ninguém planeja passar por um término como eu passei. E a dissolução de uma família —provavelmente é uma das coisas mais dolorosas que um ser humano pode experimentar. Mas aconteceu. Se a vida lhe der limões, faça limonada. Foi o que fiz com este álbum —usei minha própria criatividade para processar minha frustração, minha raiva e minha tristeza. Eu transmutei ou transformei a dor em produtividade.

O título do álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", vem da música que confronta o término mais especificamente: "Bzrp Sessions No. 53".

Foi a mais direta. Mas comecei a falar sobre o que estava acontecendo comigo através de "Te Felicito" e "Monotonía". No vídeo [de "Monotonía"], eu saio com um buraco no peito, porque essa é exatamente a sensação física que eu tinha quando estava passando pela minha perda. Eu quase sentia que as pessoas podiam ver através do meu peito, ver o que estava por trás. Mas com cada música que eu escrevia, eu estava me reconstruindo. Era como colocar meus ossos de volta juntos. Por isso decidi escolher este título, "Las Mujeres Ya No Lloran" —"As Mulheres Não Choram Mais". Chorar em si sempre será um mecanismo de sobrevivência para os seres humanos. É uma parte importante da vida. E sinto que nós, mulheres, hoje, não precisamos que nos digam como devemos nos curar, como devemos lamber nossas feridas. Somos nós que temos que seguir em frente e preservar nossa espécie, preservar a sobrevivência de nossa prole —das lobas que somos.

Uma das novas músicas, "(Entre Paréntesis)", termina com você trazendo de volta o uivo de "She Wolf".

A loba está por todo este álbum. A loba foi o que me ajudou a me reconstruir. Tive meus momentos em que uivava para a lua, lambia minhas feridas. E me conectei com essa mulher primal interior, apenas para cantar e dançar sua dor, para exorcizá-la. Acho que as mulheres têm essa força e essa intuição especial —esse instinto natural de sobrevivência. Quando realmente queremos sobreviver a uma situação, só precisamos encontrar esse ser dentro de nós mesmas —para proteger a matilha. Também encontrei um apoio extremo em mulheres que passaram por situações piores do que eu e que me ensinaram lições incríveis. A sociedade tem nos colocado, por séculos, em um lugar de vítimas —desde a Inquisição, quando nos queimavam na fogueira. Mas acredito que as mulheres estão se rebelando contra isso. Só precisamos lutar pelo que queremos e nos curar da maneira que desejarmos. Em algum momento, essas lágrimas precisam se transformar em lágrimas de triunfo.

Sua popularidade, sua celebridade, ajudaram a superar esses anos difíceis?

Não o fato de ser uma celebridade. Não só tive que enfrentar a dissolução da minha família — tive que fazer isso com jornalistas à minha porta, com as pessoas falando sobre isso, comigo mesma aprendendo coisas pela imprensa. Foi realmente extremamente doloroso. Mas meus fãs apenas me conhecem, me entendem e perdoam meus erros, e me apoiam, qualquer decisão que eu tome. Fico emocionada quando falo sobre isso, porque honestamente nunca pensei que eles apareceriam da maneira como apareceram. Mas eles me mostraram a melhor versão de mim mesma, e me fizeram acreditar que eu valho a pena e que devo seguir em frente. Você sabe, eles e meus filhos definitivamente foram a maior ajuda, o maior apoio que recebi.

Também tive pessoas que viraram as costas para mim —pessoas que trabalharam para mim e me traíram. E tive que enfrentar tudo ao mesmo tempo. E então meu pai sofreu um terrível acidente que o deixou comprometido neurologicamente. Meu pai sempre foi meu melhor amigo, então ele não estava lá para me dar seu melhor conselho quando eu mais precisava dele. Foi um período de dor extrema. Apenas escrever as músicas me permitiu me reconstruir.

Ao longo dos anos, você fez todo tipo de duetos e colaborações, e tem muitos mais neste álbum. Como decide quem fará uma música com Shakira?

Não é um processo premeditado. Acho que cada música tem suas próprias exigências. Para "Punteria" ("Mirando"), pensei: "Como seria legal ter uma rapper mulher aqui?" A única pessoa que me veio à mente foi Cardi B. Eu tinha acabado de conhecê-la em Paris e ela parecia tão legal. Então entrei em contato, enviei a música para ela, e ela pulou nela imediatamente. Foi realmente um enorme prazer trabalhar com ela. Acho ela tão criativa, espirituosa, direta e genuína sem pedir desculpas.

Você fez duas músicas animadas com bandas de estilo regional mexicano, Grupo Frontera e Fuerza Regida.

Colômbia e México sempre tiveram laços muito próximos, e foi maravilhoso experimentar com esse gênero. Uma das melhores sessões de estúdio que já tive foi com o Grupo Frontera. Eu tinha acabado de surfar em Malibu, e fui para o estúdio com o cabelo ainda molhado, e eles estavam lá. Eles entraram com essa energia pura e genuína. Improvisamos essa música, e foi um dos momentos mais divertidos e estimulantes que tive no estúdio de gravação —um verdadeiro momento de músico.

"El Jefe", a música com Fuerza Regida, não é sobre amor ou desgosto —é sobre um trabalhador mal pago que odeia seu chefe.

Eu queria emprestar minha voz para aqueles que não têm voz. Há muitas pessoas que não podem falar sobre seus chefes. E no vídeo, trouxe um cavalo colombiano Paso Fino. Ele tem um trote incrível porque dança ao som da música, e eu pude montá-lo!

"Última" parece uma das músicas mais emocionalmente expostas do álbum —cheia de sentimentos sobre arrependimento e memórias e decidindo não voltar.

Foi a última música que entrou no álbum, e por isso a chamei de "A Última". Tínhamos todas as faixas prontas, mas eu pensei, Não, não posso encerrar este álbum. Vou sufocar com essa música. Esta está presa aqui, é um cisto, preciso tirá-la. Então entrei no estúdio, produzi e escrevi, e terminei e cantei em um dia. E também é a última música que pretendo escrever sobre, sabe quem e aquele que não deve ser nomeado: Voldemort.