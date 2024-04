Joaquin Phoenix e mais de 150 artistas judeus pedem cessar-fogo na Faixa de Gaza

São Paulo

Mais de 150 artistas judeus assinaram uma carta em apoio ao discurso do cineasta Jonathan Glazer na cerimônia deste ano do Oscar.

Na premiação, o diretor de "Zona de Interesse", que venceu o Oscar de melhor filme internacional, pediu o cessar-fogo em Gaza, alvo de ofensivas militares promovidas por Israel após o Hamas matar 1.200 israelenses.

AtorJoaquin Phoenix durante evento de lançamento do filme 'Napoleão', em 2023 - Geoffroy Van der Hasselt/AFP

Com a estatueta na mão, o diretor disse que as pessoas na Faixa de Gaza estão sofrendo um processo de desumanização. O tema é abordado no seu filme, que retrata o cotidiano feliz e tranquilo de uma família nazista que vive ao lado do campo de extermínio de Auschwitz.

"Nosso filme mostra como a desumanização leva ao pior cenário, moldando nosso passado e presente. Neste momento, estamos aqui como pessoas que refutam que o seu judaísmo e o Holocausto sejam sequestrados por uma ocupação que levou muitas pessoas inocentes ao conflito, sejam os israelenses vítimas do 7 de outubro ou [os palestinos] do ataque em Gaza."

Na carta, assinada por atores como Joaquin Phoenix, Elliott Gould e Chloe Fineman, os artistas dizem que ficaram alarmados ao ver colegas distorcerem e atacarem o discurso de Glazer. "Os seus ataques são uma distração perigosa à crescente campanha militar de Israel, que já matou mais de 32 mil palestinianos em Gaza e levou centenas de milhares à beira da fome."

No documento, eles dizem lamentar as mortes na Palestina e em Israel ao longo dos anos, incluindo os 1.200 israelenses assassinados durante os ataques do Hamas, em outubro do ano passado.

"Somos judeus orgulhosos que denunciam a transformação da identidade judaica e da memória do Holocausto em armas para justificar o que muitos especialistas em direito internacional, incluindo os principais estudiosos do Holocausto, identificaram como um 'genocídio em andamento'", afirmam os artistas na carta. "Apoiamos todos aqueles que pedem um cessar-fogo permanente."