‘O Espigão’, de Dias Gomes, celebra 50 anos desde a estreia

O Espigão

Globoplay, 10 anos

Em 1974, a novela trazia, com humor, um tema inédito na televisão, a expansão imobiliária desenfreada em detrimento da natureza. O apelido "espigão", usado pelo

personagem principal, se tornou tão popular que ganhou um registro no dicionário, com a definição de "edifício com muitos andares". Esta exibição é uma dupla homenagem —50 anos da estreia da novela e 25 anos da morte de seu autor, Dias Gomes.

Eclipse Across America

Disney+, 15h, livre

O eclipse solar —quando a Lua fica entre a Terra e o Sol—não será visível no Brasil, mas jornalistas da ABC News e da National Geographic estarão espalhados por dez cidades na América do Norte para uma cobertura especial. A Nasa também transmite o eclipse pelo YouTube, às 14h.

Godzilla vs. Kong

HBO2 e Max, 14h30, 12 anos

Kong e seus protetores estão em busca de seu verdadeiro lar quando cruzam com um furioso Godzilla. O embate entre esses dois adversários míticos revela um mistério escondido no fundo do núcleo da Terra, que deixa o destino do mundo todo em perigo.

Japão, Terra da Resistência

CNN Brasil, 20h, livre

Ex-correspondente em Tóquio, o jornalista Márcio Gomes volta ao Japão para uma série documental em cinco episódios sobre os mais recentes desafios enfrentados pela população, como os estragos do último terremoto no país e o envelhecimento.

Miss Scarlet & the Duke

Film&Arts, 22h, 14 anos

Série policial sobre uma jovem, Miss Scarlet, que administra a agência de detetives de seu pai morto, com a ajuda ocasional de um policial da Scotland Yard na Londres dos anos 1850, a mesma época de Jack, o Estripador.

Roda Viva

TV Cultura, 22h, livre

A bancada do programa entrevista o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio é um dos principais opositores do governo de Lula. O senador do Rio de Janeiro tem feito diversas críticas à atual administração nas redes sociais.