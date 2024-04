Paulinho da Viola muda data de gravação ao vivo por causa de show da Madonna

São Paulo

Paulinho da Viola deveria gravar um show ao vivo da turnê comemorativa de seus 80 anos no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro, mas decidiu adiar o registro depois da confirmação do show de Madonna em Copacabana, no mesmo dia.

Show de Paulinho da Viola na casa de espetáculos Vibra São Paulo, em março de 2023 - Eduardo Knapp/Folhapress

A informação foi divulgada pela Rabiola Produções Artísticas, produtora de Paulinho. "O show da Madonna afetará toda a cidade –como o trânsito, transporte público, hotelaria", lê-se no comunicado, publicado no Instagram.

"Pensando no conforto do nosso público e em aspectos práticos para todos os envolvidos, decidimos adiar o show de gravação para o dia 25 de maio."

A produtora afirmou que os ingressos adquiridos permanecerão válidos para a nova data, dia 25 de maio. O local permanece o mesmo, a casa Qualistage, na Barra da Tijuca.