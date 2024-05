Veja filmes para o Dia do Trabalhador, como 'A Greve' e 'Tempos Modernos'

O feriado de 1º de maio, oficializado no Brasil em 1924, remonta a uma grande greve ocorrida na cidade de Chicago, em 1886. Disputada, a data é, ao mesmo tempo, sinônimo de luta, reflexão e descanso. Abaixo, uma lista de filmes cujo tema é o trabalho.

A Greve (1925), Sergei Eisenstein

Clássico da montagem soviética, conta a história de uma greve de fábrica, e da repressão posterior. O foco é o coletivo dos trabalhadores, ao invés de personagens individuais.

"A Greve", Sergei Eiseinstein - Domínio público

Domínio público, 94 min.

Tempos Modernos (1936), Charles Chaplin

A comédia física e silenciosa de Chaplin é uma crítica à alienação do trabalho fabril, com seus gestos mecânicos, repetitivos. É também sobre amor, miséria e o encontro de uma utopia particular.

"Tempos modernos", Charles Chaplin - Domínio público

Domínio público, 87 min.

Playtime - Tempo de Diversão (1967), Jacques Tati

Tati está para a sociedade de consumo como Chaplin está para a industrial. Acompanhamos Monsieur Hulot por ambientes absurdos, mas cotidianos, como salas de espera, cubículos de escritório, lojas variadas e um restaurante disfuncional.

"Playtime - Tempo de Diversão", Jacques Tati - Divulgação

Indisponível via streaming, 115 min.

Como Enlouquecer seu Chefe (1999), Mike Judge

Se o assunto são cubículos, Judge tira sarro, antes de "The Office" e da virada do milênio, do tédio e cansaço dos ambientes corporativos. É do mesmo ano de "Matrix" e "Clube da Luta", e tem temas similares, como estresse e sabotagem.

Star+, 89 min.

Dois Dias, Uma Noite (2014), Jean Pierre e Luc Dardenne

Com Marion Cotillard, os irmãos Dardenne contam a história de uma funcionária, afastada por depressão, que precisa convencer seus colegas a abrir mão do bônus salarial para reaver seu emprego.

Prime Video, 95 min.

Desculpe te Incomodar (2018), Boots Riley

Lakeith Stanfield protagoniza essa comédia, esteticamente absurda, em uma empresa de telemarketing. "Voz branca" como sinônimo de sucesso, supertrabalhadores equinos e os conflitos de uma greve compõem o enredo.

Prime Video, 112 min.

Você Não Estava Aqui (2018), Ken Loach

Depois da crise financeira de 2008, Ricky tenta trabalhar com entregas. O trabalho informal não rende o esperado e a família entra, também, em crise. Um ensaio sobre os retrocessos das "novas" tecnologias.

Prime Video, 100 min.

Aloners (2021), Hong Sung-eun

Almoços solitários, jantares prontos e a vida fragmentada na cidade. Sung-eun explora depressão, morte e trabalho em um longa simples, porém fantasmagórico.

Mubi, 90 min.

Um Outro Mundo (2021), Stéphane Brizé

Um executivo espremido entre as demandas dos funcionários e as ordens dos superiores, submetidos ao mercado financeiro. Cortar custos é a regra, e o filme provoca: eficiência é aumentar a margem de lucro às custas do bem-estar dos envolvidos?

Mubi, 96 min.