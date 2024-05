Onde ver 'Não Espere Muito do Fim do Mundo', uma sátira da classe trabalhadora

São Paulo

Uma assistente de produção sobrecarregada grava um vídeo sobre segurança no trabalho para uma multinacional. Um dos entrevistados declara que sua paralisia foi causada por negligência da empresa e provoca um escândalo.

Ilinca Manolache em cena do filme 'Não Espere Muito do Fim do Mundo', de Radu Jude - Divulgação

Ela então tem de reinventar a história. "Não Espere Muito do Fim do Mundo" é uma sátira sobre a classe trabalhadora e vem acompanhado de uma retrospectiva de curtas-metragens de seu diretor, o romeno Radu Jude.

Mubi, 18 anos

Bodkin

Uma equipe de podcasters decide investigar o desaparecimento de três pessoas em uma cidade bucólica da Irlanda. Durante o trabalho, descobrem um caso muito maior e mais estranho em que precisam diferenciar realidade e ficção. Série de suspense cômica.

Netflix, 16 anos

Maxton Hall: O Mundo entre Nós

Uma história de amor entre um jovem rico, James, e uma menina bolsista, Ruby, em um mundo de glamour, prestígio e dramas de uma escola chamada Maxton Hall. A série é alemã e baseada no livro "Save Me - Só um Beijo Pode Me Salvar", de Mona Kasten.

Prime Video, 16 anos

O Índice do Medo

Cientista que virou magnata de Wall Street se torna alvo de um complô para destruir os mercados financeiros do mundo. Minissérie estrelada por Josh Hartnett em quatro episódios. Estes são os dois primeiros.

Telecine Premium, 20h, 14 anos

Feito na América

Tom Cruise interpreta Barry Seal, um piloto dos anos 1980 que se envolve com drogas e é recrutado pela CIA para realizar uma das maiores operações secretas dos Estados Unidos. Baseado em fatos.

Studio Universal, 21h, Globoplay e Star+, 16 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

A entrevistada é Luciana Gatti, cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe. Ela falará sobre as alterações desastrosas no clima brasileiro e do que é possível fazer para evitar inundações como as que ocorrem agora no Rio Grande do Sul.

GloboNews, 23h30, livre