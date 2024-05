Dez filmes deprimentes para continuar no clima de 'Bebê Rena'

São Paulo

No último dia 10, a Cinemateca Americana anunciou os filmes selecionados para a terceira edição de seu festival Bleak Week - Cinema do Desespero. A proposta é isso mesmo que você deve estar imaginando: uma semana dedicada a "destacar alguns dos melhores filmes vindos do mundo inteiro que exploram os lados mais obscuros da humanidade, bem como alguns dos pontos mais deprimentes da história humana, [...] em busca de verdades desagradáveis e empatia crua", segundo a Cinemateca.

Conversando com um colega na semana passada (oi Bob!) sobre as "bad vibes" de "Bebê Rena", a mais recente série-fenômeno da Netflix —sobre um comediante inglês que passa a ser perseguido obsessivamente por uma mulher—, resolvi pegar carona na programação do festival.

No total, 108 filmes já fizeram parte da Bleak Week. Separei dez dentre os que estão disponíveis no streaming no Brasil. As listas completas estão no site da Cinemateca Americana.

"Roma, Cidade Aberta" (1945)

Quando Roma se declara aberta à ocupação nazista, comunistas e membros da Resistência se unem a um padre para frear o avanço dos alemães. Em um cenário marcado por violência e medo, traições e impulsos custarão caro. De Roberto Rossellini, com Anna Magnani e Aldo Fabrizi.

"Roma Città Aperta". À La Carte, 102 min.

Anna Magnani em cena do filme 'Roma, Cidade Aberta', de 1945 - Divulgação

"A Noite dos Desesperados" (1969)

Uma maratona de dança com um prêmio de US$ 1.500 atrai desesperados durante a Grande Depressão Americana, entre eles Robert (Michael Sarrazin), um homem em situação de rua; Gloria (Jane Fonda), uma jovem exausta do mundo; Alice (Suzannah York), uma aspirante a atriz; e seu companheiro, Joel (Robert Fields), que também sonha em atuar.

Ao longo das horas, os competidores são manipulados pelo mestre de cerimônias Rocky (Gig Young), que provoca intrigas para animar a plateia.

Dirigido por Sydney Pollack, é até hoje o filme a receber o maior número de indicações ao Oscar sem uma indicação a melhor filme, com nove. Gig Young levou o prêmio de melhor ator coadjuvante.

"They Shoot Horses, Don’t They?". Looke, Oldflix, Netmovies (gratuito, com comerciais), 120 min.

Cena do filme 'A Noite dos Desesperados', de Sydney Pollack - Divulgação

"Pixote: A Lei do Mais Fraco" (1980)

Filmado com um estilo documental, conta a história trágica de Pixote (Fernando Ramos da Silva), um garoto em situação de rua que é apreendido pela polícia e levado a um reformatório, onde testemunha todo tipo de violência.

Com um grupo de outros internos, Pixote foge do reformatório e volta às ruas de São Paulo e, posteriormente, do Rio, onde se envolve com drogas, prostituição e outros crimes.

Globoplay, Netflix, Reserva Imovision, 128 min.

Fernando Ramos da Silva (com a bola) em cena de "Pixote - A Lei do Mais Fraco" (1980) de Hector Babenco - Reprodução

"Vá e Veja" (1985)

Um filme tão deprê que esteve na seleção da Bleak Week em seus três anos. O diretor Elem Klimov, ele mesmo sobrevivente da destruição de Stalingrado pelos nazistas, faz uso de closes para colocar o espectador junto de Fliora (Aleksei Kravchenko), um garoto de uma vila no que hoje é a Belarus que descobre um rifle e o usa para se juntar às forças de resistência contra a invasão alemã. Essa descoberta, porém, dá início a uma série de eventos devastadores.

"Idi i smotri". À La Carte, 142 min.

"O Doce Amanhã" (1997)

Após um acidente com um ônibus escolar matar 14 estudantes, um advogado (Ian Holm) chega a uma pequena cidade na província de Columbia Britânica, no Canadá, para convencer os moradores a processarem a prefeitura e a viação. O sucesso da ação depende do depoimento de uma das sobreviventes, Nicole (Sarah Polley), que perdeu o movimento das pernas.

"The Sweet Hereafter". À La Carte, 112 min.

Ian Holm e Sarah Polley em cena do filme 'O Doce Amanhã', de Atom Egoyan - Divulgação

"A Professora de Piano" (2001)

Do mestre do "feel bad" Michael Haneke, traz Isabelle Huppert como Erika Kohut, uma professora de piano num conservatório vienense que vive com a mãe (Annie Girardot) numa relação tóxica e abusiva. Quando um novo e talentoso estudante, Walter Klemmer (Benoît Magimel), se interessa por Erika, suas disfunções vêm à tona.

"La Pianiste". Mubi, 131 min.

Cena do filme "A Professora de Piano", de Michael Haneke - Divulgação

"O Pântano" (2001)

Primeiro longa da argentina Lucrecia Martel. Uma família burguesa passa férias em sua casa de veraneio em Salta, no norte da Argentina. Mecha (Graciela Borges), a matriarca, se machuca e, confinada à cama, se entrega à bebida. Uma prima, Tali (Mercedes Morán), traz os muitos filhos para visitar os muitos filhos de Mecha, que se divertem juntos e sem supervisão.

"La Ciénaga". Mubi, 103 min.

Cena do filme 'O Pântano', da cineasta argentina Lucrecia Martel - Divulgação

"O Nevoeiro" (2007)

Uma violenta tempestade atinge Bridgton, no Maine, e a cidade é envolta em uma estranha neblina. O artista David Drayton (Thomas Jane) e o filho de cinco anos acabam presos em um supermercado com vários vizinhos, que tentarão sobreviver aos monstros que o nevoeiro esconde e aos piores impulsos humanos. Baseado no livro de Stephen King, mas com um final diferente.

"The Mist". Prime Video, Netflix, 126 min.

Cena de "O Nevoeiro", dirigido por Frank Darabont - Divulgação

"Shame" (2011)

Brandon (Michael Fassbender) é bonito, rico, tem um bom emprego e vive em Nova York. Tudo isso, porém, mascara e alimenta sua incapacidade de se relacionar intimamente e seu vício em sexo. A chegada de sua irmã, Sissy (Carey Mulligan), o desestabiliza ainda mais.

Max, 102 min.

Michael Fassbender e Carey Mulligan em cena de 'Shame', de Steve McQueen - Divulgação

"Estou Pensando em Acabar com Tudo" (2020)

Uma jovem (Jessie Buckley) viaja de carro com o namorado (Jesse Plemons) para conhecer os pais dele (Toni Collette e David Thewlis), apesar de ter dúvidas sobre o relacionamento. Coisas estranhas então começam a acontecer. Escrito e dirigido por Charlie Kaufman, baseado em um livro de Iain Reid.

(Eu pessoalmente detestei esse filme)

"I’m Thinking of Ending Things". Netflix, 135 min.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Fargo"

Estão disponíveis no Prime Video as cinco temporadas da série antológica de Noah Hawley, derivada do filme homônimo dos irmãos Coen. A leva mais recente tem Juno Temple ("Ted Lasso"), Jon Hamm ("Mad Men") e Jennifer Jason Leigh ("Mulher Solteira Procura").

Prime Video. Cinco temporadas, 51 episódios.

"Monstros no Trabalho"

Série derivada do sucesso da Pixar "Monstros S/A" que explora as repercussões na fábrica de gritos após a descoberta de uma nova fonte de energia. Na segunda temporada, Tylor (Ben Feldman) recebe uma oportunidade na empresa rival "Medo S.A" e terá sua amizade com Val (Mindy Kaling) testada.

"Monsters at Work". Disney+. Segunda temporada, dez episódios.

"Romário - O Cara"

Documentário em seis partes sobre a trajetória do baixinho até sua atuação extraordinária na Copa do Mundo de 1994.

Max, seis episódios. Dois são lançados a cada quinta-feira.

"O Diabo Feito Mulher" (1952)

Um rancheiro (Arthur Kennedy) parte em uma saga de morte e vingança após a morte de sua noiva. Sua jornada o leva a Altar Keane (Marlene Dietrich), dona de um refúgio para foras-da-lei que abriga seu inimigo.

"Rancho Notorious". À La Carte, 86 min. Também disponível no Oldflix e no Plex (grátis, com anúncios, sem legendas).

"Atlas"

Se eu te dissesse que a Jennifer Lopez é uma analista de dados antissocial que precisa superar sua desconfiança sobre inteligência artificial para caçar um robô renegado, você acreditaria?

Netflix, 118 min.

"Dom"

Terceira e última temporada da série brasileira com Gabriel Leone como Pedro Dom, um criminoso carioca especializado em assaltos a edifícios de luxo. Na mira da polícia, Dom encontra abrigo na Rocinha, mas continua em perigo. Seu pai, Victor (Flávio Tolezani), faz de tudo para salvar o filho enquanto enfrenta um câncer de pulmão.

Prime Video, cinco episódios.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Dicas de filmes ou séries que sairão em breve das plataformas de streaming

"A Chegada"

Uma linguista (Amy Adams) e um físico (Jeremy Renner) são recrutados pelo Exército americano para tentar se comunicar com uma estranha nave que paira sobre o estado de Montana.

"Arrival". Até 31.mai na Netflix, 116 min.

"Garota, Interrompida"

Em 1967, Susanna (Wynona Ryder) é internada a força em um hospital psiquiátrico após uma overdose acidental. Lá, conhece as demais pacientes e forja uma conexão especial com Lisa Rowe (Angelina Jolie).

"Girl, Interrupted". Até 31.mai na Netflix, 116 min.