‘Hacks’, série de comédia premiada com o Emmy, chega à terceira temporada

A série "Hacks" traz a complexa relação de duas comediantes que um dia foram canceladas e agora tentam se manter relevantes —a veterana Deborah Vance e a jovem Ava Daniels.

Hannah Einbinderem (à esq.) e Jean Smart (à dir.) cena da série 'Hacks' - Reprodução/Imdb

Um ano depois da última separação, Deborah está no auge do sucesso com seu especial de stand-up, enquanto Ava voltou para Hollywood porque se apaixonou. Terceira temporada da comédia vencedora do Emmy protagonizada por Jean Smart e Hannah Einbinder.

Max, 16 anos

Um Homem por Inteiro

Nessa minissérie escrita por David E. Kelley, Jeff Daniels interpreta um magnata do mercado imobiliário de Atlanta, nos Estados Unidos, à beira da falência e que faz de tudo para voltar ao topo. Também no estão no elenco Diane Lane e Tom Pelphrey.

Netflix, 16 anos

A Justiceira

Parte do Projeto Resgate, a série de 1997 tem Malu Mader no papel principal. Ela é uma agente policial que mata seu parceiro acidentalmente e decide abandonar a carreira. Anos depois, ela entra para um grupo secreto de combate ao crime organizado.

Globoplay, 16 anos

Hebe: A Estrela do Brasil

O filme aborda três anos na vida de Hebe Camargo, quando a apresentadora trocou a TV Bandeirantes pelo SBT em 1986. Em uma época de ebulição política e cultural, Hebe conseguiu recuperar o status de grande estrela que tinha nos anos 1960, na Record.

Telecine Touch, 19h50, 14 anos

Linha Direta

Sob o comando de Pedro Bial, o programa está na segunda temporada, revisitando e aprofundando investigações de crimes reais com reportagens, recriações com atores e tendo o espectador como parceiro em casos de foragidos.

TV Globo, 23h10, 14 anos

Até o Último Homem

Desmond Doss se alistou no exército durante a Segunda Guerra como médico, com a forte convicção de não pegar em armas. Na Batalha de Okinawa, ele conseguiu evacuar 75 homens por trás das linhas inimigas sem disparar um único tiro. Filme estrelado por Andrew Garfield.

Cinemax, 00h15, 16 anos