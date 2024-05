Onde ver 'Adriana Varejão - Entre Carnes e Mares', documentário sobre a artista

São Paulo

A carioca Adriana Varejão é uma das mais destacadas artistas plásticas do cenário contemporâneo, e o documentário "Entre Carnes e Mares" retrata a sua obra e as suas referências criativas.

Cena do documentário 'Adriana Varejão - Entre Carnes', de Andrucha Waddington e Pedro Buarque - Divulgação

As imagens colhidas ao longo de dez anos em Minas Gerais, Salvador, Hong Kong e Lisboa refletem a forte relação desses lugares com o seu trabalho. Dirigido por Andrucha Waddington e Pedro Buarque.

Curta! 22h30, 10 anos

He Went That Way

Estrelado por Jacob Elordi e Zachary Quinto, o suspense conta a história real do assassino em série Larry Lee Ranes, em 1964. Um treinador de animais viaja com seu chimpanzé, um queridinho da TV americana, Spanky, quando resolve dar carona para um jovem num trecho da famosa Rota 66, que vai de Chicago a Santa Mônica.

Para compra ou aluguel, 16 anos

Super-Ricos na Coreia

Um empresário de Singapura, o herdeiro de uma marca de luxo italiana e uma jovem da nobreza do Paquistão são multibilionários que poderiam viver onde quisessem, mas escolheram a Coreia do Sul para morar. O reality acompanha suas histórias, sempre cercadas de luxo.

Netflix, 12 anos

No Lucro YouTube

Um programa que fala sobre dinheiro com influenciadores sem pudor ou pretensão de dar dicas de investimento. Na estreia, o jornalista Phelipe Siani conversa com o ex-BBB Eliezer, marido da também influenciadora Viih Tube.

CNN Brasil, 12h, livre

Aqui Tem Nordeste

Apresentado por Frank Aguiar, o programa semanal quer mostrar a essência do Nordeste. Estreia com a cantora Anastácia, conhecida como rainha do forró, e a banda Rastapé.

TV Aparecida, 19h30, livre

Profissão Repórter

Os registros do show histórico de Madonna em Copacabana e os sacrifícios feitos pelos fãs. A entrada do hotel interditada, milionários que transformaram seus iates em camarotes VIP e o grupo de idosas que viajou de Fortaleza com a equipe de reportagem.

TV Globo, 23h45, livre