Onde assistir a 'Tartarugas Até Lá Embaixo', baseado em best-seller de John Green

São Paulo

Aza tem 17 anos e sofre de TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo). Ela tenta levar a vida sendo boa filha e boa amiga, mas tem de enfrentar uma enxurrada constante de pensamentos obsessivos que não consegue controlar.

A atriz Isabela Merced em cena de 'Tartarugas Até Lá Embaixo' - Divulgação

Quando Aza reencontra Davis, sua paixão de infância, não faltam questionamentos sobre seu potencial para o amor e a felicidade. Filme adolescente baseado no best-seller homônimo de John Green.

Max, classificação indicativa não indicada

The Walking Dead: Daryl Dixon

A quinta série derivada de "The Walking Dead" tem foco em Daryl, papel de Norman Reedus. Ele aparece misteriosamente na França e, enquanto enfrenta velhos demônios, aceita a missão de proteger Laurent, um jovem considerado a esperança da humanidade.

Prime Video, 16 anos

Bela e Rebelde

Filme sobre os 30 anos de carreira de uma das maiores cantoras de rock italianas, Gianna Nannini. Estrelado por Letizia Toni, o filme retrata sua figura revolucionária e criativa desde os anos 1980.

Netflix, 16 anos

Maratona É Tudo Verdade

Uma maratona até segunda-feira celebra os 20 anos da parceria com o festival de documentários, começando com uma entrevista com o curador Amir Labaki (18h30). Em seguida, "Santiago" (19h), "Seca" (20h20), "Giocondo Dias Ilustre Clandestino" (21h30), "Jango" (23h05, 12 anos) e "O Prisioneiro da Grade de Ferro" (01h20, 16 anos).

Canal Brasil, a partir de 18h30, livre

SOS Restaurante

Transformar restaurantes que estão indo à falência é o desafio enfrentado pelo Chef Robert Irvine neste reality. Ele tem dois dias para criar novos cardápios e nova ambientação.

Home & Health, 20h35, livre

Diálogos com Mario Sergio Conti

A entrevistada é Karoline Bezerra Maia, a primeira promotora de Justiça quilombola do Brasil, que vive e atua no Pará. Filha de pais pobres e analfabetos do Maranhão, Karoline conseguiu se formar em direito e se destacar na defesa dos direitos humanos.

GloboNews, 23h30, livre