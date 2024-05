Onde ver 'Baseado numa História Real', sátira dos podcasts de 'true crime'

São Paulo

Ava e Nathan resolvem capitalizar a fascinação do público por crimes reais lançando um podcast. Eles decidem que seu encanador Matt pode ser um famoso assassino em série e, mesmo com dilemas éticos, ameaçam o suposto assassino a participar do programa.

Cena da série 'Baseado numa História Real' - Divulgação

A série satiriza o fenômeno "true crime", é protagonizada por Kaley Cuoco e Chris Messina e produzida pelo ator Jason Bateman.

Globoplay, 16 anos

Pão e Tulipas

Uma dona de casa é esquecida pela família em um restaurante de beira de estrada durante uma excursão. Sozinha e perdida, ela decide tirar o melhor da situação e segue para Veneza em férias. Seu marido, enquanto isso, contrata um detetive para a encontrar.

Belas Artes à La Carte, 14 anos

That Was Us Podcast

A série "This Is Us" foi um fenômeno na TV americana, passou no streaming e na TV aberta. Agora os atores Mandy Moore, Sterling K. Brown e Chris Sullivan se propõem a rever os 106 episódios da história da família Pearson em um podcast, conversando com atores e criadores do programa.

Plataformas digitais de áudio

O Mundo Invisível dos Gamers

Série documental sobre o cotidiano de cinco gamers —Cherrygumms, Nativa, Paty Landim, Sher e Kami. No episódio desta noite, a relação deles com a família, o início da carreira e o momento em que viram que suas vidas seriam impossíveis sem os jogos.

HBO, 19h, 12 anos

Provoca

O poeta e escritor Sergio Vaz, fundador da Cooperifa, conversa com Marcelo Tas sobre como era a periferia há 40 anos, a mudança no comportamento dos jovens hoje e como ressignificar a favela sem cair em uma romantização ou naturalização da pobreza.

TV Cultura, 22h, livre

Bufo & Spallanzani

Detetive de uma companhia de seguros investiga o caso de um fazendeiro que morreu após fazer um enorme seguro de vida. Desconfiado de fraude, ele passa a seguir a viúva e beneficiária. Filme baseado na obra homônima de Rubem Fonseca.

Canal Brasil, 23h15, e Looke, 16 anos