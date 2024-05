Paolla Oliveira reclama de vídeo falso com sua imagem: 'Internet é terra sem lei'

São Paulo

A atriz Paolla Oliveira reclamou de um vídeo falso, que circula pelas redes sociais, que usava sua imagem, mas com uma voz diferente, manipulada.

"A gente é injustiçado o tempo todo. Por exemplo, a internet é uma terra sem lei. Dia desses, eu me deparei com um vídeo em que tinha uma boca falando em cima da minha imagem, não era eu", disse a estrela da série "Justiça 2" ao jornal Extra.

A atriz Paolla Oliveira - Fábio Rocha - 2024/Globo

"A internet é um lugar onde não se faz justiça", disse ainda. "Fui atrás de um advogado e soube que não existe nada que imponha limite nisso, entende? Como se faz justiça com quem comete esse crime que aparentemente não existe? "

"Era uma propaganda de uma loja que usava a minha imagem para se beneficiar. Eu espero que os milhões de pessoas que me seguem na rede social reconheçam a minha verdade e fiquem mais atentas para não serem vítimas de informações e dicas erradas", afirmou.

A atriz não é a única que sofreu com esse tipo de conteúdo, que se tornou mais comum com o avanço das tecnologias de inteligência artificial generativa nos últimos anos, que tiveram uma melhoria considerável recentemente.

Em outros casos com celebridades internacionais, a cantora Katy Perry apareceu no tapete vermelho do Met Gala sem ter ido até o evento. Ou, mais nocivo, foi o caso das publicações da cantora Taylor Swift nua pelas redes, com os seios ou as nádegas expostos, pintada com tinta vermelha e sendo apalpada por torcedores durante uma partida de futebol americano —o namorado de Swift, Travis Kelce, é jogador profissional do esporte.