Veja cena de 'Megalopolis', projeto dos sonhos que Coppola leva a Cannes

Aguardado filme de Francis Ford Coppola, "Megalopolis" teve suas primeira cenas divulgadas nesta semana, antes de sua estreia no Festival de Cannes, que acontece entre os dias 14 e 25 deste mês. O clipe, porém, não revela detalhes da trama, mantida sob sigilo.

Adam Driver e Nathalie Emmanuel em cena do filme "Megalopolis", de Francis Ford Coppola - Divulgação

Nele, o protagonista Adam Driver aparece na cobertura de um prédio em Nova York, tateando os pés no vazio, como se contemplasse uma queda. De repente, ele escorrega e, antes que seu corpo caia, diz para o tempo parar, congelando tudo ao seu redor.

Com sua sinopse mantida em segredo, o longa é ambientado numa realidade alternativa e deve abordar temas como ambição politica e os conflitos do amor. O roteiro foi escrito nos anos 1980, mas Coppola só conseguiu viabilizar o filme agora, depois de investir US$ 100 milhões de seu próprio bolso em "Megalopolis". Seu set de filmagem foi marcado por problemas e demissões.

"'Megalopolis' é um projeto que ele queria fazer há tanto tempo e ele o fez de forma independente, do seu jeito, como um artista", afirmou Thierry Frémaux, diretor do Festival de Cannes, antes do anúncio oficial da seleção deste ano, relembrando sua relação com o cineasta de "O Poderoso Chefão" e "Apocalipse Now", vencedor da Palma de Ouro em 1979.

No elenco estão Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf, Talia Shire, Jason Schwartzman, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, D.B. Sweeney, Baily Ives, Grace VanderWaal e James Remar.