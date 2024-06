Saiba quem é Cha Eun-Woo, ídolo de k-pop que esgotou show em São Paulo

São Paulo

Em sua primeira passagem pelo Brasil, Cha Eun-Woo, um dos ídolos mais populares na Coreia do Sul, conseguiu esgotar sozinho todos os ingressos para seu show no Vibra, casa em São Paulo com capacidade para cerca de 7.000 pessoas.

Ele traz a turnê solo "Just One 10 Minute [Mystery Elevator]" em apresentação única, na noite deste sábado (1º), e se soma a uma onda de grupos de k-pop e artistas sul-coreanos que têm vindo ao país.

O cantor e ator sul-coreano Cha Eun-Woo - Julien de Rosa/AFP

Eun-Woo deve atrair ainda uma outra parcela de fãs, a dos k-dramas, as novelas da Coreia do Sul que são febre no Brasil, já que ele é também ator –e um dos mais conhecidos em sua terra natal.

O artista de 27 anos estrelou produções como "Beleza Verdadeira", "Um Bom Dia para Ser um Cachorro", "Minha Identidade É a Beleza de Gangnam" e "Hae-Ryung, a Historiadora". Deu voz à trilha sonora de alguns desses títulos, como em "Love So Fine", uma de suas músicas mais famosas.

Além de cantor e ator, Eun-Woo sempre foi conhecido nessa indústria como um dos ídolos mais bonitos. Um de seus papéis no grupo Astro é ser o "visual", ou seja, o mais bonito. Tal status ajudou na popularidade do septeto. Ele também trabalha como modelo e é garoto-propaganda de marcas como Dior.

O ídolo, cujo nome de batismo é Lee Dong-Min, começou sua carreira como ator com um papel pequeno no drama "My Brilliant Life", em 2014. Dois anos depois, debutou com o grupo de k-pop Astro, após quatro anos como trainee.

O grupo de k-pop Astro - Jung Yeon-je/AFP

Um de seus companheiros no septeto era Moonbin, cantor que foi encontrado morto em seu apartamento em Seul, aos 25 anos, no ano passado. A principal suspeita é que ele tenha cometido suicídio.

Durante uma entrevista, Eunwoo falou sobre o luto e disse que, mesmo um ano após a morte do colega, sentia culpa. "As pessoas se esquecem das coisas com muita facilidade. Eu também fiquei triste com isso. Me senti tão culpado. Quando comia, me perguntava se deveria comer. Quando ia dormir, me perguntava se deveria dormir bem. Ele aparece em meus sonhos com frequência", disse. Afirmou ainda que lançou a música "Where Am I" em sua homenagem.

Sua estreia em carreira solo foi apenas em fevereiro deste ano, com o mini álbum "Entity". Na apresentação na capital paulista, ele deve cantar suas músicas próprias, canções do Astro e covers, além de assistir vídeos enviados pelos fãs e tirar fotos com o público.