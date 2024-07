Brenda de Shannen Doherty em 'Barrados no Baile' deu nome a geração no Brasil

São Paulo

O sucesso de Shannen Doherty, atriz morta neste sábado aos 53 anos, como a personagem Brenda do seriado "Barrados no Baile" inspirou um "boom" de brasileiras com esse nome nos anos 1990 e 2000. Segundo dados do IBGE, até o Censo 2000, o país tinha 121 mil pessoas com esse nome. De pouco mais de 3.000 Brendas nos anos 1980, o número cresce para 49.670 em 1990 e, depois, 67.395 no ano 2000.

A atriz Shannen Doherty como Brenda na série 'Barrados no Baile' - Divulgação

As informações são do site do IBGE, que permite pesquisar sobre a recorrência de nomes pelo país. Os estados onde o nome é mais frequente são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O IBGE também registra variantes, com menor frequência, como Brendah, Bhrenda e Brennda.

A personagem que alçou Doherty ao estrelato fazia parte de uma família forasteira que havia se mudado recentemente de Minnesota para Beverly Hills. A série foi um enorme sucesso e virou um dos clássicos dos anos 1990.

Doherty participou de mais de cem episódios da série antes de deixar a atração no final da quarta temporada. A saída aconteceu em meio a relatos de desentendimentos com outros membros do elenco.

Depois que ela deixou "Barrados no Baile", a atriz atuou em "Jovens Bruxas", série de fantasia que acompanha três irmãs que descobrem que são bruxas e precisam trabalhar juntas para combater forças maléficas.