São Paulo

A atriz Shannen Doherty, conhecida por sua participação na série "Barrados no Baile", morreu neste sábado (13), aos 53 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

"É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, ela perdeu sua batalha contra o câncer depois de muitos anos de luta contra a doença", disse uma assessora à revista People.

A atriz Shannen Doherty, que faz a personagem Brenda na série 'Barrados no Baile' - Divulgação/Divulgação

Shannen recebeu diagnóstico de câncer de mama em 2015 e viu a doença entrar em remissão em 2017. Três anos depois, o tumor voltou. Em novembro do ano passado, a artista contou que sua doença estava em estágio avançado.

Doherty foi alçada ao estrelato em 1990 ao viver Brenda Walsh em "Barrados no Baile". A personagem fazia parte de uma família forasteira que havia se mudado recentemente de Minnesota para Beverly Hills. A série foi um enorme sucesso e virou um dos clássicos dos anos 1990.

A atração também se tornou um fenômeno no Brasil, onde foi transmitida pela TV Globo, e fez surgir uma geração de jovens batizadas de Brenda. De acordo com o IBGE, houve um pico desse nome justamente durante a exibição da série americana.

Nos anos 1990, foram mais de 49 mil Brendas. Nos anos 2000, o número chegou a mais de 67 mil

Doherty participou de mais de cem episódios da série antes de deixar a atração no final da quarta temporada. A saída aconteceu em meio a relatos de desentendimentos com outros membros do elenco.

Depois que ela deixou "Barrados no Baile", a atriz atuou em "Jovens Bruxas", série de fantasia que acompanha três irmãs que descobrem que são bruxas e precisam trabalhar juntas para combater forças maléficas.

Em abril deste ano, a atriz afirmou que estava doando e vendendo pertences pessoais. "A minha prioridade no momento é a minha mãe. Eu sei que vai ser pesado para ela caso eu morra antes. Como sei que vai ser pesado para ela, quero que o resto seja mais leve. Não quero que tenha que lidar com um monte de coisa", disse ela em um podcast.

De acordo com Shannen, doar e se livrar de tudo o que tem ainda em vida representa a ela fazer outras memórias com as pessoas que ama.

"Posso levar minha mãe em viagens, porque terei um dinheiro extra por perto e não vou mexer no que tenho guardado, isso vai garantir que todos próximos a mim estejam resguardados quando eu morrer", disse.

A artista nasceu em Memphis, no estado do Tennessee, se mudou com a família para Los Angeles ainda criança. Aos 10 anos, começou a carreira na série "Father Murphy". Logo depois, atuou nas séries "Os Pioneiros" e "Our House".

Além da televisão, ela também teve uma carreira no cinema. Em 1989, participou do clássico adolescente Atração Mortal, estrelado por Winona Ryder. Ela também atuou em filmes como "Dançando na TV" e "Barrados no Shopping" e "O Império (do Besteirol) Contra-Ataca".