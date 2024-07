São Paulo

Richard Simmons, instrutor de ginástica americano que alcançou o status de celebridade graças a suas gravações em fitas cassete, DVDs, discos e livros com exercícios e dicas de saúde, morreu, neste sábado, aos 76 anos. Ele havia feito aniversário nesta sexta.

Segundo a ABC News, a polícia de Los Angeles foi à sua casa após receber uma ligação da governanta de Simmons, que já o encontrou morto. Ele parece ter morrido de causas naturais, e não há suspeita de crime, segundo as fontes consultadas pelo veículo.

O guru fitness Richard Simmons durante uma aula em seu estúdio, em 2009 - Stephanie Diani/The New York Times

Simmons iniciou sua jornada na perda de peso quando abriu a academia Slimmons, em Beverly Hills, no estado americano da Califórnia, atendendo pessoas acima do peso, e se tornou amplamente conhecido pela TV e por vender gravações de aeróbica, entre elas, a famosa "Sweatin' to the Oldies". O programa "The Richard Simmons' Show" em que apresentava rotinas de exercícios e convidados ilustres foi ao ar de 1984 a 1989 e ganhou Daytime Emmys de melhor direção e melhor talk show.

Com seus vastos cabelos crespos e roupas fluorescentes de ginástica, se tornou uma referência pop, frequentemente parodiado, além de ter virado figurinha frequente em talk shows americanos. No lugar de músculos impressionantes, como estrelas fitness da época, Simmons apostava no carisma e no ânimo para conquistar os telespectadores.

Nascido em 1948, em Nova Orleans, Milton Teagle Simmons nasceu numa família ligada ao "showbiz", e foi obeso durante a adolescência, além de asmático.

Após se mudar para Los Angeles, trabalhou como maître no restaurante Derek's e começou a desenvolver seu interesse por ginástica. Após perde mais de 50 quilos, abriu em 1974 a academia The Anatomy Asylum, posteriormente rebatizada como Slimmons.

Além dos exercícios, ele também investiu no ativismo político, como em 2008, quando apoiou um projeto de lei que tornava obrigatória a educação física nas escolas públicas dos Estados Unidos.

Simmons esteve recluso nos últimos anos, e chegou a ser personagem do podcast investigativo "Missing Richard Simmons", que contou a sua vida, história de carreira e tentou explicar por que ele havia se afastado dos holofotes. Em março, ele escreveu no Facebook que havia feito tratamento para tumor de pele.

Afirmou que primeiro notou um "caroço de aparência estranha" sob o olho que tentou tratar com Neosporin [um tipo de pomada bactericida]. Foi somente após consultar um dermatologista que recebeu um diagnóstico de carcinoma de células basais.

Depois, assustou fãs ao postar no Facebook que estava morrendo. "Tenho uma novidade para contar. Por favor, não fiquem tristes. Estou morrendo. Posso ver seus rostos agora. A verdade é que todos nós estamos morrendo. A cada dia que vivemos, estamos chegando mais perto da nossa morte."

Afirmou, em seguida, que não estava morrendo de verdade, mas que a mensagem tinha a intenção de encorajar todos a "aproveitar cada dia que temos".