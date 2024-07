Incêndio suspende atração de 'Pinguim' da Comic Con de San Diego, na Califórnia

São Paulo

Um incêndio interrompeu um evento dedicado a divulgar a série "Pinguim", do universo do Batman, em San Diego, na Califórnia, onde desde quinta-feira ocorre a Comic Con, evento de cultura pop mais importante do mundo.

O fogo se espalhou pelo telhado de um prédio próximo à casa de shows Bloom Nightclub, local que sedia a atração de "Pinguim".

Incêndio se espalha pelo teto de prédio próximo a local onde ocorria evento da série 'Pinguim', em San Diego, cidade que sedia a Comic Con - Reprodução/@EllisCaliJones no X

Repórteres e outras pessoas que estavam no evento foram guiadas à saída do prédio do número 939 da 4th Avenue. Um representante dos bombeiros de San Diego disse ao site Deadline que, apesar do incêndio não ter sido extenso, levou tempo para conter as chamas.

Em cerca de uma hora e meia, as pessoas puderam voltar, e o evento foi retomado. A atração emula o Iceberg Lounge, um clube noturno frequentado pelos personagens das histórias do Batman.

"Pinguim" estreia ainda este ano. A série, que conta a história de um dos vilões mais conhecidos do universo dos super-heróis, é um derivado do filme "Batman" lançado há dois anos, dirigido por Matt Reeves e com Robert Pattinson no papel do homem-morcego.

Nesta sexta-feira, a Comic Con exibiu um painel da série "The Boys", que lançou sua quarta temporada em junho.